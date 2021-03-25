ФОМ: 28% россиян ожидают улучшения ситуации в стране, лишь 17% считают, что будет хуже

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», чаще всего россияне не ждут никаких изменений в своей жизни в течение ближайшего года. То же относится и к среднесрочным ожиданиям от ситуации в России в целом.

Внутри семьи изменений не ожидают 40% граждан, в то время как 32% предвидят улучшения в своей жизни в ближайшем будущем, передает «Интерфакс». При этом только 10% респондентов говорят, что готовятся к негативным сценариям будущего.

При этом на вопрос об ожиданиях в стране в целом 17% граждан говорят, что будет только хуже. 40% склонны считать, что никаких изменений не будет, а 28% опрошенных уверены, что положение дел в ближайшие полгода-год будет улучшаться.