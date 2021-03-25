"У меня вечно голодный волкодав живет - добро пожаловать!": в сети обсуждают, кого из "незваных гостей" мы обязаны пускать в квартиры

Московский юрист Анатолий Миронов рассказал, что любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом. По его словам, в квартиру «без приглашения и предупреждения» могут постучаться представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов.

«Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее, чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», - обращает внимание Миронов.

В интервью агентству «Прайм» Миронов предупредил, что в случае, когда не получилось договориться о сроках визита и вам удалось не впустить в вашу квартиру проверяющих, не исключено, что коммунальная служба составит акт и обратится с ним в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет вас открыть им дверь своей квартиры.

В соцсетях данная тема неожиданно получила живое обсуждение, а все потому, что люди примерили «незваных гостей» несколько на другие условия, подразумевая различные проверки силовых структур или, наоборот, мошенников, действующих под видом коммунальных служб.

«Тогда выходит, что «неприкосновенность жилища» - это просто филькина грамота. Неприкосновенно, должно быть без вариантов, или это просто слова», - пишет читатель.

«Права человека на каждом шагу ущемляются... Позор», - в шоке россиянин.

«То есть, если в квартире нет приборов учёта, а электросчётчик на щитке снаружи, то можно сразу стрелять на поражение?» - не понял выводов пенсионер.

«Ага, сейчас! Идите лесом, не хватало мне вас в моей квартире! Или боитесь, что утаиваю от вас свои ЛИЧНЫЕ вещи? Может быть, давайте простые люди будут приходить к вам в жилище и оценивать его? У вас-то поинтереснее будет (счетчиков нет, например). А ко мне ни ногой! Ясно?» - эмоционален мужчина средних лет.

«Да, пусть предъявит документ о вакцинации или результат ПЦР-теста. И не забудет перчатки и маску», - вспоминает о противоковидных правилах москвич.

«Жилище неприкосновенно! Проверяющие идут лесом. Когда придёт срок поверки счётчиков, я сам вызову», - категоричен читатель.

«Может сразу ключи от квартиры над дверью повесить?» - задает риторический вопрос россиянин.

«Флаг им в руки. У меня вечно голодный волкодав живет. Добро пожаловать!» - иронизирует петербуржец.