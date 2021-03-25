"А мы думали, в пожарах в Якутии виновата Америка": в сети не поверили, что леса горят из-за повышения температуры

Президент страны Владимир Путин попытался объяснить причины большого количества пожаров и паводков в России изменением климата. По его словам, среднегодовая температура в нашей стране в последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном масштабе

«Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», - сказал Путин на совещании с членами кабмина, где обсуждались вопросы изменения климата.

Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах РФ.

«Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального, и в нашей стране», - добавил Путин.

Но что-то в соцсетях такое объяснение президента не нашло положительного отклика, скорее, даже наоборот.

«Во всем виноваты погода и температура, как всегда. Хорошо, что так быстро нашли виновников», - иронизирует читатель.

«А я ждал объяснения, что в пожарах виновата Америка», - пишет россиянин.

«Мастер объяснений... А то, что это каждый год и постоянно? Это как бы вообще не считается?» - задает риторические вопросы сибиряк.

«Что-то у батьки не горит Беловежская пуща каждый год», - вспоминает белорусского соседа москвич.

«Да, выжигание леса говорит о многом... А не растет ли температура от лесных пожаров у «черных» сибирских лесорубов, которые лес гонят в Китай?» - интересуется уралец.

«Есть онлайн-карта пожаров по планете, посмотрите там Турцию, а потом посмотрите Якутию. В Якутии в десятки раз больше, но самолёты наши тушат Турцию потому что деньги не пахнут», - рассказывает житель Якутии.

«А почему Песков по этому поводу не смог выступить? Приболел? Или в отпуске?» - интересуется вдруг пресс-секретарем президента пенсионер.

«Интересно, а в повышении пенсионного возраста в России Папа Римский виноват?» - звучит напоследок еще один риторический вопрос.