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Собянин намерен "окончательно сдать в архив" понятие "спальных районов" в Москве

"Спальных районов" в cтолице быть не должно, уверен Сергей Собянин. Везде должны быть рабочие места и своя инфраструктура

Фото: АГН "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с созданием новых рабочих мест в нецентральных районах столицы там будет образовываться всё больше рабочих мест, что в конечном итоге позволит вывести из обихода выражение «спальные районы».

По его словам, за последние 10 лет около 85% от числа всех новых рабочих мест в Москве были созданы именно в удаленных от центра местах, до которых жителям столицы проще добираться в связи с близостью к дому: «В этой сфере происходит тектонический сдвиг», — добавил мэр в своем блоге, отметив, что к этому процессу приводит появление новых магазинов, офисов и технопарков. 

«Конечная цель — создать в каждом районе Москвы комфортную среду для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома. А термин "спальный район" окончательно сдать в архив», — пояснил Собянин.

Градоначальник уточнил, что плохи не сами «спальные районы», а тот факт, что проживающим там людям для того, чтобы попасть на работу, в нормальный магазин или в места досуга необходимо полтора часа ехать в центр. Он уверен, что этого быть не должно: свои кинотеатры, спортзалы и другие важные объекты инфраструктуры градоначальник обещает создать в каждом районе, включая новые.

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