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"Песков, а когда налог на коррупцию введем?": в сети раскритиковали тезку пресс-секретаря президента за "налог на мясо"

Дмитрий Песков предположил, что через несколько лет могут ввести налог на мясо. Но, похоже, не у нас, но это не точно…

Фото: Агентство "Москва"

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил введение в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет. По мнению чиновника, из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.

«Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо, у нас не будет другого выхода», - констатировал Песков во время интенсива «Архипелаг 2121».

Он отметил, что это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству. Кроме того, Песков уверен, что в ближайшие три десятилетия серьезно трансформируется концепция прав человека.

«Та модель прав человека, которая появилась и сложилась 70 лет назад, фактически после Второй мировой войны, будет крайне существенно достроена. На горизонте 2050 года, может быть, чуть раньше, мы ожидаем тотальной перезагрузки модели прав человека», - добавил он.

Песков пояснил, что такая мера, как введение налога на мясо в будущем, может быть актуальной только для крупнейших стран-производителей – Китая и Бразилии, а для России эта тема сейчас не актуальна. Зачем же он ее тогда поднимал – не уточняется.

«Для того, чтобы избежать роста стоимости мяса, заниматься моделью сельского хозяйства с минимальным углеродным следом надо уже сейчас. Активное обсуждение этой темы в мире ожидается даже не сейчас, а после 2025 года, при быстром росте температуры в мире, которая потребует пересмотра Парижского соглашения», - заключил Песков.

Идея налога на мясо заключается в том, чтобы компенсировать негативное влияние сельского хозяйства на климат - животноводческая отрасль генерирует большое количество метана, одного из главных парниковых газов.

Вроде бы это другой Дмитрий Песков, но после его слов в соцсетях поднялась такая же буря, как после некоторых слов пресс-секретаря президента.

«Для чиновников к месту поговорка : «Свое ... не пахнет». Зато к чужому принюхались», - отметил читатель.

«Пойду-ка я баночку тушоночки открою, а то скоро может как икра стоить будет», - иронизирует россиянин.

«А про рыбок в море ничего пока не слыхать? Может, тоже чем вредят?» - подкидывают Пескову новые идеи для налогов.

«Завязываю употреблять зеленый горошек. От него попукиваю. Врежу стране и планете», - и вновь ирония от читателя.

«Самое забавное, что данный налог ну никак не будет влиять на данные выбросы, просто потребители начнут платить дороже за мясо. Это примерно как со счетчиками на воду, реально чего-то пытаться экономить будет небольшое число людей, а остальные просто будут пользоваться, как пользовались, но по возросшей цене и с дополнительными расходами на данные приборы учёта», - объясняет москвич.

«А потом налог на людей: дышишь, газы пускаешь – плати», - шутит петербуржец. 

«Пора вводить налог на демагогию для всех Дмитриев Песковых, а также для Соловьева, Симонян и прочую обслугу Кремля», - считает историк.

«А налог на коррупцию когда введём?» - на всякий случай снова уточняет читатель.

Теги: #Песков

Рубрика: Общество

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