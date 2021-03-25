Эксперт рассказал, какие темы нельзя обсуждать рядом со смартфоном

Какие темы лучше не обсуждать рядом с телефоном или во время звонка, рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман агентству Прайм.

По словам специалиста, многие пользователи неоднократно замечали, что после обсуждения какой-либо темы социальные сети и поисковые системы вскоре начинают выдавать рекламу, связанную с обсуждаемым вопросом.

«Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно и более того, многочисленные исследования пытались доказать обратное», – отмечает Шерман.

Но несмотря на это, он считает, что около телефона не стоит обсуждать конфиденциальную информацию и рекомендует не делиться финансовыми историями, не озвучивать суммы сделок, наличных денег или даже счета. Потому что, как он предупреждает, злоумышленники могут украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего кошелька.

Помимо этого, по словам специалиста, нередки случаи прослушки в рамках промышленного шпионажа. Если вы ведете переговоры с клиентом или партнером по телефону, то прослушав ваши диалоги, конкуренты могут предложить более выгодные условия сотрудничества, увести клиента или просто сорвать сделку.

Он отметил, что телефон не является самым безопасным каналом для переговоров, поэтому высокопоставленные лица предпочитают общаться в деловом формате вживую.