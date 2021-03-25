Пранкер получил почти 2,5 года колонии за дурную шутку о коронавирусе

Кароматулло Джаборов, пранкер, который в шутку изобразил «приступ коронавируса» в московском метро, приговорен Пресненским районным судом к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Романа Шахманова.

Двое его приятелей Станислава Мелихова и Артура Исаченко, которые в момент «приступа» кричали, что у Джабарова якобы опасная инфекция, приговорены к двум годам условно с испытательным сроком в три года.

Впрочем, с учетом проведенного в СИЗО срока, Джабаров тоже должен выйти из колонии уже через три недели, объяснил адвокат. Подсудимый полностью признал свою вину и не намерен обжаловать приговор, однако такое право пока остается за прокуратурой и представителями метрополитена. Изначально прокурор просил дать пранкеру четыре года колонии, а его друзьям — по три года реального лишения свободы, однако суд принял более мягкое решение.