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Пранкер получил почти 2,5 года колонии за дурную шутку о коронавирусе

Кароматулло Джаборов получил 2 года 4 месяца за пранк о "приступе коронавируса" в метро. Его друзья отделались условкой

Фото: Скриншот из ролика

Кароматулло Джаборов, пранкер, который в шутку изобразил «приступ коронавируса» в московском метро, приговорен Пресненским районным судом к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Романа Шахманова.

Двое его приятелей Станислава Мелихова и Артура Исаченко, которые в момент «приступа» кричали, что у Джабарова якобы опасная инфекция, приговорены к двум годам условно с испытательным сроком в три года.

Впрочем, с учетом проведенного в СИЗО срока, Джабаров тоже должен выйти из колонии уже через три недели, объяснил адвокат. Подсудимый полностью признал свою вину и не намерен обжаловать приговор, однако такое право пока остается за прокуратурой и представителями метрополитена. Изначально прокурор просил дать пранкеру четыре года колонии, а его друзьям — по три года реального лишения свободы, однако суд принял более мягкое решение.

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