"Чистой воды домыслы": Вирусолог усомнился в версии, что ковид нашли ещё в 2013 году

Версия о том, что китайские ученые впервые обнаружили коронавирус за семь лет до начала пандемии и всё это время скрывали его от мира, избавляясь ото всех доказательств, не слишком похожа на истину и противоречит фактам.

Так считает вирусолог Виктор Ларичев, прокомментировавший публикацию РИА Новости, которое со ссылкой на изобретателя формулы антисептика для рук Дидье Питте из Швейцарии сообщило, будто вирус могли найти в пещерах в 11 000 км от Уханя ещё в 2013 году. Якобы научные статьи на эту тему просто исчезли.

Доктор Ларичев с этой идеей не согласен. Он уверен, что это просто неверно с точки зрения фактов:

– Можно сказать, что китайцы первые в мире нашли его. То, что они якобы скрывали ото всех, у меня вызывает удивление, потому что в самом начале эпидемии в Ухане говорили, что в этих же лабораториях работают американские специалисты, – сказал вирусолог в эфире радиостанции «Говорит Москва». – Думаю, это чистой воды домыслы, что якобы скрывали и что-то потеряли.

Он полагает, что новая коронавирусная инфекция имеет природное происхождение, то есть, как и большинство вирусов, попала к человеку от животных.