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В Японии зафиксирован максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии

Всего в стране за сутки выявлено 12 тысяч 341 новых заболевших коронавирусом, из них 4 058 случаев в Токио

Фото: Global Look Press

В Японии за сутки выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, это максимум за все время пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK. 

По последним данным, в стране зарегистрировано 12 тысяч 341 новых заболевших коронавирусом. Из них 4 058 случаев зафиксировано в Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры. Высокий прирост заболевших также выявлен в Осаке (1 040 случаев), в префектурах Канагава и Сайтама (более 1 000 случаев)

За все время пандемии в Японии выявлено 927 тысяч случаев заболевания, погибло 15 200 человек.

Вакцинация от коронавируса в Японии началась 17 февраля этого года. Там одобрены вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech. 

По данным на 29 июля, в стране с населением в 126 059 тысяч человек количество вакцини­рованных составляет 48 млн 862 тысячи человек, то есть 38,76 % населения. Полностью вакцини­ровано 35 млн 147 тысяч (27,88 % населения).

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