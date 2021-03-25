В Москве завели дело после массовой драки со стрельбой в ТЦ, задержаны 50 человек
В самой потасовке приняли участие около 20 человек, предположительно, все они являются иностранными гражданами
В столице возбуждено уголовное дело после массовой драки со стрельбой в торговом центре.
Как пишет ТАСС, дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Инцидент произошел накануне, 30 июля, в торговом центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице. По данным источника агентства в правоохранительных органах, после драки были задержаны около 50 человек.
Отмечается, что один из участников потасовки применил оружие. Как сообщает РЕН ТВ, был использован травматический пистолет.
По предварительной информации, в самой драке приняли участие около 20 иностранных граждан.