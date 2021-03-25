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В Москве сегодня будет солнечно, около 28 градусов, ночью похолодает до плюс 14

В последний день июля температура в столичном регионе будет колебаться в пределах 24-29 градусов

Фото: Global Look Press

Днем в субботу, 31 июля в столице синоптики прогнозируют 26-28 градусов, переменную облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Гидрометцентр, по области температура будет колебаться в пределах плюс 24-29 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление – примерно 741 мм ртутного столба.

Согласно прогнозам метеорологов, в ночь на воскресенье, 1 августа, столбики термометров могут опуститься до 14-16 градусов.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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