Июль в России стал рекордным месяцем по числу погибших от COVID-19 за всю эпидемию

В России смертность от коронавируса в июле стала максимальной за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Как подсчитало агентство, с 1 по 31 июля в России было выявлено 23 349 смертей от COVID-19. В предыдущем месяце этот показатель составил 13 713 случаев. До этого максимум летальных случаев был зафиксирован по итогам декабря прошлого года (17 124 смерти).

Как отмечается, летальность коронавируса почти не изменилась. В июне она была равна 3,1%, а в июле – 3,11%.

Согласно полученным данным, показатель за все время эпидемии по итогам месяца вырос с 2,45% до 2,53%.

Прирост новых заболевших также оказался немаленьким, он составил 69,7% в сравнении с прошлым месяцем. Всего в июле было выявлено 751 274 новых заболевших, в июне сообщалось о 442 682. Для России это второй показатель после декабря, когда в стране выявили 863 643 заболевших.

Максимальным с конца января этого года также стали активные случаи заболевания, когда пациенты продолжают лечение в данный момент. По итогам июля показатель вырос более чем на 30% и достиг 498 691 человек.

В столице, которая остается главным очагом распространения эпидемии, подтвердили снижение случаев заболевания на 17%. В июне показатель составлял 178 245 заболевших, а в июле количество новых случаев уменьшилось до 147 911.

Выздоровели в июле 608 226 россиян, это почти в два раза превысило показатель прошлого месяца. Из них в Москве вылечились 201 311 человек.