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"А след от трусов на загорелом теле считается трендом?": В Сети шутят над "солнечными татуировками"

Россияне считают, что каждый имеет право самовыражаться, главное, чтобы никому не мешать

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Фото: @Pixabay

В социальных сетях появился новый тренд – публиковать фотографии с «солнечными татуировками», которые делают с помощью трафарета во время загара. Покрывая кожу подобными орнаментами, человек рискует стать пациентом онколога, предупредил дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Четкий контраст между потемневшими и свободными от загара участками кожи может получиться только при интенсивном воздействии солнечных лучей, иначе рисунок будет смазанным и невыразительным. Поэтому люди, желающие блеснуть в соцсетях впечатляющими фотографиями, загорают в середине дня, когда это особенно опасно, отметил Станислав Арканников.

«Безопасное время для загара – до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера. Естественно, чтобы «солнечную татуировку» сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог», – объяснил он.

В свою очередь, солнечный ожог может привести не только к временному повреждению кожи, но и к ускорению процессов ее старения, а главное – к онкологическому заболеванию, меланоме.

«Если на участке кожи, на котором находится такая татуировка, окажется обычная родинка, под действием солнечных лучей она может переродиться в злокачественное новообразование. А это уже может закончиться летальным исходом», – пояснил Станислав Арканников.

Еще полвека назад загорающие не подвергали себя такой серьезной угрозе, считает он. Но истончение озонового слоя приводит к увеличению солнечной активности и, соответственно, к рискам развития онкологических заболеваний.

«Предостережения ученых, что озоновый слой истончается и все больше ультрафиолетовых лучей попадает на все живое, – это правда. Поэтому сейчас нужно загорать с умом. И тем более, не следовать всяким сомнительным трендам вроде «солнечных татуировок»», – заключил дерматолог.

В соцсетях отнеслись к словам доктора со скепсисом.

«Бредятина! Типа без рисунка всё безопасно?» - не понял посыл доктора читатель.

«Понятно, почему в России такой высокий уровень смертности от рака и прочих заболеваний. Столько дремучих идиотов, которые считают себя умнее всех медиков и учёных в мире», - рассуждает россиянин.

«Каждый имеет право самовыражаться. Не мешайте им. Главное чтобы окружающие не пострадали», - пишет москвич.

«Природа мудра! Не мешайте процессу урбанистического естественного отбора», - иронизирует петербуржец.

«Надо немедленно прививки от солнца разработать. И без прививки запретить загорать...» - шутит на тему вакцинации писатель.

«А след от трусов трендом считается?» - звучит еще одна шутка.

«Как же люди жили, когда одежды не было?» - не понимает читатель.

Теги: #Солнце

Рубрика: Общество

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