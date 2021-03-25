"Опять наобещали и не выполнили": в сети обсуждают снижение пенсии в реальном выражении

Росстат опубликовал информацию, согласно которой стало понятно, что в первой половине 2021 года наблюдается снижение среднего размера пенсии в реальном выражении.

Так, несмотря на рост в январе на 0,4 % по сравнению с прошлогодними показателями, в феврале началось снижение на 0,1 %, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1 %, в мае - на 0,5 %, а в июне - на 0,8 %. При этом средний размер пенсии вырос на 5,6 % по сравнению с показателями июня 2020 года и достиг 15 882 рублей.

После публикации этих цифр Владимиру Путину сразу припомнили, что он обещал при проведении пенсионной реформы, помимо знаменитого «Прошу отнестись к этому с пониманием». А обещал он тогда, что повышение пенсионного возраста поможет платить больше уже вышедшим на пенсию людям. На деле же – они продолжают нищать.

«Ну и что, что пенсии стали ниже, а цены выше… Зато как сказал Песков уровень жизни у них повысился. Наверное, потому, что надо быть скромнее и много есть вредно. Пора для населения выпускать палочки вместо вилок с ложками…» - высказывает горькую иронию читатель.

«Мало того, что «помахали» перед носом 800 рублями прибавки, так тут же их отняли, плюс инфляция, которая по официальным данным более 6 %, в этом году съела около тысячи рублей», - замечает россиянин.

«Пенсии в 15 тысяч, конечно, есть. Но очень далеко не у каждого. А вообще новость странная. Это как вообще понимать? Вчера россиянам торжественно объявили, что реальные доходы граждан выросли на шесть с лишним процентов. Не успели отгреметь аплодисменты и крики радости электората, как выкатились новые сведения о пенсионерах. Или пенсионеры не граждане России? Или у нас правая рука уже не знает, что делает левая? А вообще, вы бы там неверху определились хотя бы между собой. Ну хоть перед выборами, что ли. А то сказочники с центральных теле-СМИ могут и не справиться с ситуацией», - обращается к пропагандистам москвич.

«Что-то не понял, а зачем тогда конституцию переписывали про индексации пенсий?» - задает риторический вопрос историк.

«Ее переписывали не для этого», - напоминают ему.

«Росстат же на днях рапортовал, что доходы россиян выросли, а пенсионеров похоже статистика не коснулась. Где же обещанные поднятые пенсии по 1000 рублей в месяц за счёт не вышедших на пенсию? Одно бла-бла-бла, когда у нас уже будут спрашивать за обещания?» - в шоке читатель.

«Да, Владимир Владимирович, вы помнится обещали за счет тех, кто не вышел на пенсию из-за вашей реформы поднять доход тех, кто уже вышел. Опять наобещали да не выполнили?» - задает риторический вопрос президенту сибиряк.

«Размер пенсии снизился, но увеличился... Вакцинация добровольная, но обязательная... Страна парадоксов какая-то!» - возмущается житель Екатеринбурга.

«Честно сказать не жалко. Именно пенсионеры основной контингент сами знаете кого, и всегда голосуют сами знаете за какую партию. То есть они сами себе выбрали такую пенсию», - высказывает неожиданную точку зрения россиянин.

«Прорывы без раскачки - старая забава Путина», - констатирует петербуржец.

«Вот мне интересно, после этих подсчетов жизнь пенсионеров стала лучше? Тогда зачем эти цифры? Раздражать и так не очень, мягко говоря, обеспеченных стариков?» - есть и такие мысли у читателей.

«Если смотреть по потребительской корзине, то пенсии и зарплаты у большинства граждан остались на месте, но купить на них получается уже гораздо меньше, чем тот же год назад... Цены подросли...» - пишет житель Московской области.

«Ну, видите, как здорово повышение пенсионного возраста сработало! Можно снова поднимать, жми, Путин!» - иронизирует напоследок писатель.