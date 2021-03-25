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Россиянин "заминировал" вокзал, потому что не хотел возвращаться домой к жене и детям

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ему грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: УТ МВД России по ДФО

В Хабаровске полиция задержала 35-летнего жителя Амурской области, который, как подозревается, находясь в алкогольном опьянении, сообщил о минировании железнодорожного вокзала, чтобы не возвращаться домой. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о возможном взрыве на ЖД вокзале. Здание эвакуировали, на место происшествия был стянуты все экстренные службы, но взрывное устройство обнаружено не было. Полиция задержала 35-летнего нетрезвого жителя Амурской области. 

На допросе мужчина признался, что позвонил на телефон «02» и сообщил о взрыве на железнодорожном вокзале, для того чтобы не возвращаться домой, в Амурскую область, где его ждали жена и шестеро детей.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», максимальная санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Рубрика: Общество

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