Россиянин "заминировал" вокзал, потому что не хотел возвращаться домой к жене и детям

В Хабаровске полиция задержала 35-летнего жителя Амурской области, который, как подозревается, находясь в алкогольном опьянении, сообщил о минировании железнодорожного вокзала, чтобы не возвращаться домой. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о возможном взрыве на ЖД вокзале. Здание эвакуировали, на место происшествия был стянуты все экстренные службы, но взрывное устройство обнаружено не было. Полиция задержала 35-летнего нетрезвого жителя Амурской области.

На допросе мужчина признался, что позвонил на телефон «02» и сообщил о взрыве на железнодорожном вокзале, для того чтобы не возвращаться домой, в Амурскую область, где его ждали жена и шестеро детей.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», максимальная санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.