Экс-мэр Иркутска надел усы и записал танец-ответку солисту Little Big

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов станцевал под песню «Uno» группы Little Big в ответ на видео солиста группы Ильи Прусикина о грязной воде в Байкале, передает издание «Байкал 24».

На видео Кондрашов предстал в образе солиста Little Big Ильи Прусикина. Он приклеил усы, надел парик и широкие штаны, чтобы повторить танец из их клипа. Бывший мэр спел про «Little нос» и кокос и посоветовал не испражняться в Байкал. Он также рассказал, что вода в озере желтая из-за пыльцы от деревьев.

В конце видео бывший мэр приносит извинения сибирякам, подчеркнув, что у них «самая сладкая и чистая вода в мире» и заявил, что это была просто пыль с его сапог, которую он нечаянно стряхнул в Байка, но теперь он уже все собрал.

Ранее солист Little Big Илья Прусикин записал видео с озера Байкал, на котором снял прибрежную часть озера и желтую воду. Певец поиронизировал над этим со словами: «Это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей».