В предстоящую ночь в Москве может выпасть около трети нормы осадков

Во второй половине дня москвичей и гостей столицы ожидает дождь разной степени интенсивности. Возможна гроза, порывы ветра при ней будут достигать 15 м/с.

Как сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства, в общей сложности до утра четверга, 29 июля, в отдельных районах Москвы может выпасть до 28 мм осадков, что эквивалентно примерно 30% месячной нормы (94 мм).

Коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. На дежурство в местах возможных временных скоплений воды заступили 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток»; 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и окружных префектур готовятся к ликвидации возможных последствий непогоды.