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В предстоящую ночь в Москве может выпасть около трети нормы осадков

До утра четверга, 29 июля, в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков

Фото: АГН "Москва"

Во второй половине дня москвичей и гостей столицы ожидает дождь разной степени интенсивности. Возможна гроза, порывы ветра при ней будут достигать 15 м/с.

Как сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства, в общей сложности до утра четверга, 29 июля, в отдельных районах Москвы может выпасть до 28 мм осадков, что эквивалентно примерно 30% месячной нормы (94 мм).

Коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. На дежурство в местах возможных временных скоплений воды заступили 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток»; 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и окружных префектур готовятся к ликвидации возможных последствий непогоды.

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