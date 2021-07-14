"Любителей халявы не жалко": в сети обсуждают новый ход мошенников

Мошенники начали выманивать деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов, рассказали в Сбербанке. Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, но из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш необходимо конвертировать в рубли, за что злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию.

«Новая уловка мошенников – «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», - сообщили в банке.

Желающим поучаствовать в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдает размер приза - от 10 до 5000 долларов. Затем жертва переходит в чат с «администратором», где бот сообщает, что человек якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получит ещё пять денежных призов. Итоговая сумма «выигрыша», как правило, составляет несколько тысяч долларов.

Однако российское законодательство запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами, поэтому «оператор банка» в чате сообщает жертве, что деньги нужно конвертировать в рубли, за что потребуется внести небольшую комиссию в несколько сотен рублей. Для оплаты «сбора» просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из смс-сообщения. Таким образом, мошенники хотят не только выманить комиссию, но и получить возможность похитить все деньги со счёта жертвы.

Россиянам, чтобы не стать жертвой мошеннического «конкурса», необходимо тщательно проверять информацию о них: если найти информацию об организаторах не получается, лучше отказаться от участия, посоветовал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью агентству РИА «Новости» (https://ria.ru/20210727/moshenniki-1743022281.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).

«Если для участия в конкурсе необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», - рекомендует он.

В соцсетях, в обсуждении этого способа отъема денег у населения, тех, кто до сих пор ведется на подобные «конкурсы» уже не жалеют.

«Алчность и жадность всегда дорого обходятся. Поэтому любителей халявы не жалко», - пишет россиянин.

«Вор должен сидеть в тюрьме! И пока не будет посадок, не будет и порядка», - считает читатель.

«К вам на улице подходит незнакомый человек и говорит, что вы выиграли миллион долларов. Но для получения приза вы должны назвать свой адрес и отдать ключи от квартиры, чтобы туда принесли этот миллион и оставили внутри квартиры. Вы в таком случае тоже отдадите ключи, а потом будете возмущаться, что производители замков ничего не делают для защиты квартир от воров?» - приводит похожий, но более простой для понимания пример мошенничества москвич.

«Ну, уж так как новая родина обокрала россиян в 1992 году, «обесценив» их сбережения за многие годы, а потом устроив «приватизацию» ими созданного, простым мошенникам сделать не удастся», - уверен сибиряк.

«Жажда халявы еще никого до добра не довела, зарабатывать деньги нужно, а не пытаться выиграть. Ничего не выйдет, кому еще неясно?!» - пишет читатель.

«Удалите с телефона все приложения банков. И не ведитесь на халяву», - призывает уралец.

«Послушаешь, почитаешь... Кто ж разводится на это? Прям деревня дураков вернулась назад из 90–х», - считает историк.

«Я в таких случаях говорю, что самостоятельно свяжусь с банком для уточнения всех вопросов и прерываю звонок. Мне как-то даже перезванивали сразу, орали, как я посмела звонок от банка сбросить», - рассказывает собственную историю читательница.