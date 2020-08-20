"Он должен сдать удостоверение": Скурлатов врезал Мясникову, сравнившему антипрививочников с геями

У пропаганды вакцинации от коронавирусной инфекции в России свой особенный путь, не похожий на тот, который был избран медицинскими властями большинства других стран мира. И это обстоятельство, как уже неоднократно говорили эксперты, как раз и оказывает негативное влияние на темпы иммунизации населения страны, которое с каждым новым выступлением представителей властей все больше теряет доверие к ним по этому вопросу. Примеров этого уже приводилось немало, а потому лишний раз утруждать читателя их описанием смысла нет.

И власти, похоже, поняли, что проблема по большому счету исходит от ряда недоработок в плане просветительской и разъяснительной работы с населением, а потому попытались оперативно поставить эту работу на рельсы, правда, получилось как всегда. И теперь лидеры мнений, публичные личности и другие российские знаменитости, открыто призывающие россиян к вакцинации, стали повально делать заявления, которые по своей неоднозначности ничем не уступают риторике чиновников, спровоцировавшей саму ситуацию.

К примеру, не так давно с довольно странным заявлением выступил известный российский врач и телеведущий доктор Мясников, заявивший, что противникам вакцинации не следует пропагандировать свою позицию и навязывать ее окружающим, сравнив это с запрещенной в России гей-пропагандой среди несовершеннолетних. И многим действительно не понравился столь безапелляционный тон специалиста, не ставшего обращать внимание на то, что для ряда людей вопрос вакцинации стоит ребром с точки зрения признания отечественных прививок на Западе. Не стал упоминать Мясников и о том, что в Минздраве не так давно открыто признали, что полные результаты клинических испытаний российских вакцин пока отсутствуют, а первые из них появятся лишь в октябре.

Одним из первых на эти несоответствия обратил внимание соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, решивший ответить Мясникову в довольно резкой, пренебрежительной и в чем-то даже оскорбительной манере.

«Доктор Мясников вопит и завывает призывами в стиле «вор кричит – держи вора», заявляя, что между противниками вакцинации, которые не хотят колоться не до конца изученным препаратом, и геями можно ставить знак равенства. Дескать, и тем и другим свои взгляды пропагандировать нельзя. Говорит: примите личное решение, но не склоняйте к нему других.

То есть, мерзейшего типа доктор учит всех тому, что нормальная и стандартная медицинская практика в сфере вакцинации, которая проходит длительный путь испытаний и анализов на эффективность – это то же самое, что и аномальная сексуальная ориентация.

Фактически Мясников выдает черное за белое, выворачивает понятия наизнанку, заставляя население верить тому, что наспех изготовленные препараты, которые по свидетельствам того же Минздрава еще полностью не прошли испытания – это и есть панацея.

Закоренелый негодяй, который знает, что делает, но продался с потрохами коронабесам. Хочу напомнить, что вакцинация в России добровольная, пусть и с явными попытками к принуждению со стороны заинтересованных структур. И с такими заявлениями этот «врач» должен сдать свое удостоверение и заново поступить в медицинский ВУЗ», – эмоционально высказался Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.