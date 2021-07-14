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В Нижнем Новгороде женщина заплатила 300 тысяч за должность начальника Минфина

Эта сумма стала "авансом" от общей суммы в 700 тысяч рублей, которую с нее потребовал мошенник

Фото: Global Look Press

В Новгородской области экс-сотрудница местного министерства финансов попалась на удочку мошенника, что гарантировал ей должность руководителя упомянутого ведомства всего лишь за 700 тысяч рублей, передает «Дождь».

В итоге экс-чиновница поверила злоумышленнику, но успела передать лишь 300 тысяч рублей для ее скорейшего утверждения в кресле начальника. Когда обман раскрылся, женщина обратилась к правоохранителям.

Мошенник в итоге находится под арестом, а женщина на свободе – коррупционное дело на нее завели, но сразу же закрыли, поскольку она раскаялась в содеянном.

Теги: #Коррупция

Рубрика: Общество

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