В Нижнем Новгороде женщина заплатила 300 тысяч за должность начальника Минфина

В Новгородской области экс-сотрудница местного министерства финансов попалась на удочку мошенника, что гарантировал ей должность руководителя упомянутого ведомства всего лишь за 700 тысяч рублей, передает «Дождь».

В итоге экс-чиновница поверила злоумышленнику, но успела передать лишь 300 тысяч рублей для ее скорейшего утверждения в кресле начальника. Когда обман раскрылся, женщина обратилась к правоохранителям.

Мошенник в итоге находится под арестом, а женщина на свободе – коррупционное дело на нее завели, но сразу же закрыли, поскольку она раскаялась в содеянном.