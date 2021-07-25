Петербуржцы прорвались на парад ВМФ "без зрителей"
Все выходы к набережной утром были перекрыты, однако позже стали пропускать зрителей, чтобы не создавать толпу
На военно-морской парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге, который должен быть состояться без зрителей, пустили людей.
«Выходы на набережные по пути следования кораблей действительно перекрыты заграждениями и тяжелой техникой, что не мешает петербуржцам буквально стоять друг у друга на головах, в попытке хоть что-нибудь увидеть», – пишет «Новая газета» на своей странице во «ВКонтанте».
Как пишет Фонтанка, изначально планировалось, что сегодня все выходы к Неве в центральной части города будут перекрыты, однако за несколько минут до начала было принято решение пропустить зрителей, чтобы не создавать толпу.
Как отмечает газета, зрители собрались к 11 утра 25 июля на Дворцовой, Университетской набережных, а также на Лейтенанта Шмидта и Макарова. Толпа людей попыталась пройти к Неве через Дворцовую площадь, однако их не пустили. «В итоге образовалась человеческая река, выйти из берегов которой мешают только дома на Миллионной улице», – пишут журналисты.
Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота, в нем принимают участие более полусотни кораблей. На церемонии присутствует президент России Владимир Путин.
Теги: #день вмф, #Санкт-Петербург, #парад
Рубрика: Общество