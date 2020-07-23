Москвич забирал сына у экс-жены на выходные, чтобы тот делал закладки с наркотиками
ДПС задержала мужчину на авто, в котором обнаружили 88 свертков с мефедроном
Полиция в Москве задержала 32-летнего наркоторговца, передвигавшегося на каршеринговом автомобиле. Об этом сообщает РЕН ТВ и телеграм-канал «Москвач» со ссылкой на информанта в правоохранительных органах.
Авто с мужчиной и его 7-летним сыном остановили сотрудники ДПС. В салоне были обнаружены 88 свертков с мефедроном. Возбуждено уголовное дело.
Ребенка передали матери. Выяснилось, что молодой человек забирал сына у бывшей жены на выходные и дозволял ему работу «закладчиком».
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