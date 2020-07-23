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Москвич забирал сына у экс-жены на выходные, чтобы тот делал закладки с наркотиками

ДПС задержала мужчину на авто, в котором обнаружили 88 свертков с мефедроном

Фото: Telegram

Полиция в Москве задержала 32-летнего наркоторговца, передвигавшегося на каршеринговом автомобиле. Об этом сообщает РЕН ТВ и телеграм-канал «Москвач» со ссылкой на информанта в правоохранительных органах.

Авто с мужчиной и его 7-летним сыном остановили сотрудники ДПС. В салоне были обнаружены 88 свертков с мефедроном. Возбуждено уголовное дело.

Ребенка передали матери. Выяснилось, что молодой человек забирал сына у бывшей жены на выходные и дозволял ему работу «закладчиком».

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