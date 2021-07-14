Стоявшие в пробке водители сдвинули опрокинувшийся грузовик, чтобы проехала скорая с ребенком
По пути в Новороссийск "скорая" с больным ребенком встала в пробку. Чтобы помочь им, водители вышли и сдвинули фуру
В два часа ночи на участке дороги из Анапы в Новороссийск перевернулась тяжеловесная фура. Она образовала пробку, из-за которой не могла проехать машина скорой помощи, перевозившая тяжелобольного полуторагодовалого ребенка. В итоге водители и все, кто располагался рядом с местом ДТП общими усилиями сдвинули грузовик, чтобы освободить дорогу для медиков.
«Все водители автомобилей, военные, водитель скорой помощи вышли и стали освобождать место проезда: совместными усилиями удалось отодвинуть перевернувшийся большегруз, и “скорая” продолжила путь», — говорится в публикации Городской больницы № 1 Новороссийска в Instagram.
В посте присутствовавшие в автомобиле врачи и весь персонал медучреждения поблагодарили всех неравнодушных граждан, которые помогли спасти жизнь ребенка и призвали россиян и в дальнейшем поддерживать врачей и своих сограждан.
Рубрика: Общество