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Стоявшие в пробке водители сдвинули опрокинувшийся грузовик, чтобы проехала скорая с ребенком

По пути в Новороссийск "скорая" с больным ребенком встала в пробку. Чтобы помочь им, водители вышли и сдвинули фуру

Фото: Instagram

В два часа ночи на участке дороги из Анапы в Новороссийск перевернулась тяжеловесная фура. Она образовала пробку, из-за которой не могла проехать машина скорой помощи, перевозившая тяжелобольного полуторагодовалого ребенка. В итоге водители и все, кто располагался рядом с местом ДТП общими усилиями сдвинули грузовик, чтобы освободить дорогу для медиков.

«Все водители автомобилей, военные, водитель скорой помощи вышли и стали освобождать место проезда: совместными усилиями удалось отодвинуть перевернувшийся большегруз, и “скорая” продолжила путь», — говорится в публикации Городской больницы № 1 Новороссийска в Instagram.

В посте присутствовавшие в автомобиле врачи и весь персонал медучреждения поблагодарили всех неравнодушных граждан, которые помогли спасти жизнь ребенка и призвали россиян и в дальнейшем поддерживать врачей и своих сограждан.

Рубрика: Общество

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