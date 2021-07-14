«Давно пора разогнать ГИБДД!» В сети обсуждают слухи о грядущей ликвидации ведомства

После серии резонансных дел в отношении высокопоставленных чинов ГИБДД, народная молва заговорила о том, что это подготовка к ликвидации ведомства. Но генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов считает, что это не так.

«Мы не раз сталкивались с большими разоблачениями среди всяких чиновников. Это нормальная и естественная работа. То, что у нас дорожная полиция должна существовать, как существует она во всем мире, спору быть не может. Сбили пешехода, столкновение с большим количеством пострадавших, кто этим будет заниматься? Это все конспирология, я в эту конспирологию не верю», - сказал Михайлов.

Напомним, на днях был задержан начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и ряд его подчиненных. Им вменяют получение взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. Во время обыска в доме Сафонова были найдены золотые унитазы.

В соцсетях эта тема продолжает довольно живо обсуждаться.

«Дело не в ГИБДД а в построенной системе, при которой мы вынуждены платить взятки, это касается как крупных перевозчиков так и обычных автолюбителей», - считает россиянин.

«Страшно, что «нормальная и естественная работа» мздоимцев с большой дороги стала обыденной и никого не удивляет», - разочарован читатель.

«Переименовать в ГАИ, и все дела. В первый раз, что ли?» - предлагает москвич.

«Давно пора разогнать ГИБДД. Как минимум, вывести из структуры МВД», - считает пенсионер.

«Имитация бурной «борьбы с коррупцией», лежащей в основе нашего государства до добра не доведет. Троя пала, но кого это чему научило?» - задает риторический вопрос историк.

«ГИБДД, ворующую миллиардами, ликвидировать не будут», - уверен петербуржец.

«Это нормальная и естественная работа? Надо делать все, чтоб не было такой нормальной и естественной работы...» - считает водитель со стажем.

«Пока ПДД будут нормативным документом, а всевозможные нормы эксплуатации автотранспорта и соответствующие пункты главы 12 КоАП будут править все, кто хочет и когда захочет как-то заявить о своей нужности, всевозможные НАДЗОРНЫЕ органы будут этим пользоваться, - уверен читатель. - И коррупция в этой сфере будет непобедима. Никакая реорганизация не поможет. Для начала нужно ПДД сделать Федеральным Законом без права изменения 10 лет».