В Москву вскоре вернется жара до +32°C, но продлится она недолго

К среде, 28 июля в московском регионе вновь воцарится жаркая погода: столбики термометров поднимутся до +32°C, а ветер утихнет. Процесс потепления начнется с воскресенья, но среда должна стать пиком, после которого в столицу придут освежающие грозовые дожди.

«Первая половина недели будет солнечная, сухая и тёплая, ветер поутихнет до штилевого, — рассказывает радиостанции «Говорит Москва» Евгений Тишковец из погодного центра «Фобос». — Это позволит воздуху постепенно прогреться. В воскресенье это 20°C-25°C, в понедельник 22°C-27°C, во вторник 25°C-30°C. В среду температура достигнет своего пика 27°C-32°C».

При этом синоптик тут же оговаривается, что ожидать затяжной жары, как это было в последние несколько недель, не стоит, потому что уже после среды температура под влиянием северо-атлантического циклона должна упасть до 22-27°C. Тогда в столице будет облачно, а также ожидаются дожди с грозами.