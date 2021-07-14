Сегодня, в 15:27

В Москву вскоре вернется жара до +32°C, но продлится она недолго

Евгений Тишковец из "Фобоса" обещает плавное потепление к среде. Будет жарко, до +32°C, но температура вновь упадет

Фото: Global Look Press

К среде, 28 июля в московском регионе вновь воцарится жаркая погода: столбики термометров поднимутся до +32°C, а ветер утихнет. Процесс потепления начнется с воскресенья, но среда должна стать пиком, после которого в столицу придут освежающие грозовые дожди.

«Первая половина недели будет солнечная, сухая и тёплая, ветер поутихнет до штилевого, — рассказывает радиостанции «Говорит Москва» Евгений Тишковец из погодного центра «Фобос». — Это позволит воздуху постепенно прогреться. В воскресенье это 20°C-25°C, в понедельник 22°C-27°C, во вторник 25°C-30°C. В среду температура достигнет своего пика 27°C-32°C».

При этом синоптик тут же оговаривается, что ожидать затяжной жары, как это было в последние несколько недель, не стоит, потому что уже после среды температура под влиянием северо-атлантического циклона должна упасть до 22-27°C. Тогда в столице будет облачно, а также ожидаются дожди с грозами.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 1 день назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 день назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 1 день назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 2 дня назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Общество 12 минут назад

"А за расстегнутую ширинку камеры штрафовать не будут?" В сети возмущены новым штрафом от ГИБДД

Общество 13 минут назад

Басманный суд возглавил военный судья

Общество 16 минут назад

«Скоро к дисковым телефонам вернемся»: россияне оценили новость, что кнопочные телефоны снова пользуются спросом

Общество 1 час назад

В зоне подтопления в Забайкалье оказались 2500 человек, в том числе 625 детей

Политика 2 часа назад

Сайт "Ведомостей" упал под DDoS-атакой после публикации колонки Ивана Сафронова

Общество 2 часа назад

"Даже не скрывают, что проводят опыты": россияне взбудоражены заявлением Мурашко о вакцинах

Общество 2 часа назад

Никита Кричевский: как мы сами себе нагадили со "Спутником V"

Общество 3 часа назад

Директора, вступившего в перепалку с губернатором из-за ремонта школы, отстранили

Общество 3 часа назад

Шон Пенн отказался сниматься в сериале, пока не привились все участники проекта

Общество 4 часа назад

"Пенсионный туризм": политолог раскрыл последствия выдачи пенсий гастарбайтерам

Общество 5 часов назад

"Хватит пудрить людям мозги": россияне взбесились из-за новых рекомендаций по COVID-19

Политика 5 часов назад

Крым вернулся в состав Украины. Но пока лишь на карте Олимпиады в Токио

Общество 6 часов назад

Питер запретили называть "Расчленинградом"

Общество 7 часов назад

Директор школы ответил губернатору, обругавшему его за критику ремонта с плесенью

Политика 8 часов назад

Главное к 23 июля: Аргентину кинули со "Спутником V", молодежь научат сидеть дома, ЕС не оценил наши репрессии

Происшествия 9 часов назад

В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост, подтоплены около 650 домов

Общество 18 часов назад

"Токсичные трусы – где-то я это недавно слышал": в сети шутят над исследованием Роскачества

Общество 19 часов назад

"Голикову и Собянина на выход": россияне возмущены новым заявлением вице-премьера о вакцинации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика