В Аргентине ввели третий, "неопределенный" пол: "Какое значение это имеет для государства?"

Власти Аргентины объявили, что теперь в официальных документах, удостоверяющих личность гражданина, можно указать не только два традиционных пола «мужчина» и «женщина», но и третий — «неопределенный» гендер под обозначением «X». Это открывает новые возможности для реализации прав небинарных людей.

Среди стран Латинской Америки Аргентина станет первой страной, где будет позволено делать это. Она и раньше отличалась отстаиванием прав гендерных меньшинств: к примеру, в Аргентине уже введены квоты на рабочие места для трансгендеров. С 2010 года в стране разрешены однополые браки.

При этом президент Аргентины Альберто Фернандес вовсе не считает, что государственный аппарат должен занимать какую-то позицию в спорах вокруг гендерности, потому что это вовсе не его дело:

«Какое значение имеет для государства, мужчина перед ним или женщина? Важно, что граждане учатся или работают, вакцинируются, платят налоги, а не их сексуальная ориентация», — (цитата по Deutsche Welle).

Г-н Фернандес полагает, что ситуация, когда человек не может однозначно идентифицировать как мужчину или как женщину, вовсе не редка, и в истории, «наверняка, было бесчисленное количество» таких людей.