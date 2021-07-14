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"Токсичные трусы – где-то я это недавно слышал": в сети шутят над исследованием Роскачества

Ведомство выяснило, что половина женского белья не соответствует требованиям России по безопасности

Фото: globallookpress.com

Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов и выяснило, что половина товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности, говорится в сообщении организации. Большинство нарушителей, как отмечается, в основном из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама. Кроме того, состав ткани в ряде случаев не соответствовал указанному на этикетке, а окраска белья оказалась неустойчивой к стирке и поту.

Содержание стирола в трусах одной торговой марки из Китая оказалось почти в десять раз выше нормы. Низкую гигроскопичность продемонстрировало китайское нижнее белье четырех брендов и по одному образцу из Мьянмы, Вьетнама, Шри-Ланки, такой же недостаток - у одного белорусского и одного российского производителей.

Как рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева, продавцы и агрегаторы не могут торговать одеждой, которая не соответствует требованиям технического регламента.

«Организациям и предприятиям всех форм собственности, осуществляющим реализацию таких товаров, необходимо изъять их из оборота и прекратить реализацию», - отметила она.

Качественное белье в продаже тоже есть: это трусы трех марок российского производства, а также по одному образцу - китайского, вьетнамского и бангладешского. Три бренда из Шри-Ланки также полностью соответствуют российскому законодательству.

Такую новость, по понятным причинам, в соцсетях комментируют с особым изяществом. Надо полагать, в основном мужчины.

«Наконец-то делом занялись», - стебет россиянин Роскачество.

«Кошмар! А что носить-то, если почти все не соответствует качеству?» - в шоке девушка.

«Семейные трусы, из хлопка», - советуют ей.

«Лучше трусы импортные вообще из продажи изъять, а оставить только отечественные безопасные. Из пальмового масла!» - иронизирует читатель.

«Готов лично поучаствовать в изъятии опасных трусов, с последующей перепродажей их фетишистам (с прилагаемыми фото их обладательниц), при этом часть денежных средств от перепродажи готов перечислить бывшим владелицам вышеуказанных трусов», - продолжается стёб.

 «Трусы - убийцы...» - краток москвич.

«Свое отечественное надо выпускать, тогда и проблем не будет. А чтобы выпускать было из чего и где, не надо было ломать то что было. А так мы пополняем бюджет других стран и экономику тоже. Вот такой коленкор друзья», - серьезно прокомментировал тематику экономист.

«Правильно, слишком много ткани на трусах, ничего не видно. Даёшь стринги!» - шутит студент.

«Удивили! Завтра выяснится, что «защитные» маски тоже из какого-нибудь китайского токсичного материала и вредны для здоровья!» - в шоке читатель.

«Токсичные трусы... Где-то я недавно слышал о подобном. Кто-нибудь еще помнит? Хорошо хоть эти без «Новичка», - иронично заканчивает обсуждением россиянин.
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