«Скоро отменят и имена с фамилиями – будем номерами!» В сети осуждают решение Мишустина о штампах в паспорте

Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь штампы о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставлять по желанию владельца документа. Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

Как сообщали в МВД в середине апреля, уже в декабре этого года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты. В них будут содержаться персональные данные и биометрия.

Для получения документа нового образца придется сделать цифровое фото и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. По желанию владельца можно будет добавить электронную подпись.

В соцсетях столь кардинальные изменения информации в паспорте вызвали неоднозначную реакцию. Кто-то шутит про штампы о браке, которые всегда были важны женщинам, а кто-то просто не понимает, для чего принимаются подобные решения, как будто в стране больше не осталось никаких проблем.

«Мишустин, а ничего, что эта пресловутая отметка о браке дает женщину хоть малейшую надежду не нарваться на брачного афериста?» - уточняют у премьер-министра.

«Точно! Этим решением Мишустин, похоже, благословил брачных аферистов, аферисток и прочих мошенников», - считает читатель.

«Через месяц меняю паспорт, пусть теперь жена доказывает, что она – жена», - шутит россиянин.

«Ой, как теперь в гостиницу-то пускать будут, без штампа в паспорте?!» - задает риторический вопрос москвич.

«Наверное, теперь заменят все это на отметку о вакцинации от коронавируса», - иронизирует студент над актуальной проблемой.

«Смысла переживать нет никакого. По желанию же оставили возможность - хотите ставьте, хотите не ставьте. Что страдать? Тем более любая женщина заставит мужика этот штамп поставить - без него же нет любви», - считает мужчина со стажем.

«А давайте имена и фамилии отменим. Чего уж? Гулять, так гулять!» - призывает в шутку пенсионер.

«Гениально. Будем номерами отличаться. Ну или так: «Человек! Очень приятно, человек!» - доигрывает мысль профессор.

«Вот дубинушка, а когда придется вернуть, в связи с резким скачком неразберихи, нарвется на бунт многоженцев, меньшинств и сочувствующих, и будет самым осуждаемым со стороны Евросоюза», - предполагает читатель.

«В следующий раз мудрое руководство разрешит россиянам совсем не получать паспорт, а потом разрешат бомжевать», - считает россиянин.

«И зачем все это? Неужели других проблем нет?» - не понимает петербуржец.

«Одному из клиентов VIP-палаты №6 в очередной раз забыли поставить дежурную клизму...» - выносит вердикт решению сибиряк.

«Да, наверное, просто у самого Мишустина в паспорте на жен и детей уже места не осталось», - предполагает историк.

«А ведь умным показался сначала-то. Помнится, один чудак также ГОСТы отменил...» - вздыхает девушка.

«Странные вещи творят господа руководители! Может, они живут в другой стране и не в курсе нашей реальности? Или заняться больше нечем?» - вновь звучат риторические вопросы.

«Видимо, для Мишустина эта была главная проблема в России - теперь он может спать спокойно», - успокаивает себя житель столицы.