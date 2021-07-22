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Россияне испугались вертолета и прогнали медиков, прилетевших за пациентом с COVID-19

Сельчане приехали на место посадки санитарного вертолета и заявили медикам, что те привезли "заразу"

Фото: nv86_crab

Жители села Селиярово в Ханты-Мансийском районе сняли на телефон и выложили в сеть то, как прогнали санитарный вертолет, который прилетел забирать пациента с COVID-19. Об этом сообщает Znak.com

На кадрах видно санитарный вертолет с работающим двигателем на специальной площадке, возле него стоят двое медиков в защитных костюмах и выгруженным специальным боксом для перевозки ковидных больных. 

Как пишет агентство, на звуки вертолета приехали местные жители. Один из них вел съемку на сотовый телефон и в нецензурной форме начал спрашивать, что здесь происходит. Медики пытались объяснить мужчине, что прилетели за пациентом, но он обвинил их в том, что они «завозят какой-то вирус». Снимающий стал кричать, чтобы они забирали «свою заразу и улетали». В итоге медики загрузили пустой бокс обратно в вертолет и улетели. При этом автор видео призывает людей «очнуться и одуматься». Видео было выложено на Youtube и в TikTok, но позже было удалено. 

Как рассказал агентству директор центра медицины катастроф Югры Василий Костин, 1 июля врачи прилетели по вызову в поселок Селиярово забрать ковидного пациента, мужчину 1969 года рождения с пневмонией. «Ждали, что его подвезет медицинская машина на взлетную площадку, выгрузили специализированный короб для перевозки таких больных. В этот момент подъехали местные жители на нескольких автомобилях и начали вести себя агрессивно. Нашим сотрудникам пришлось улететь с этой площадки и забрать больного с другой, благо она есть в поселке. Расцениваем это как воспрепятствование оказания медицинской помощи», – заявил он. 

Рубрика: Общество

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