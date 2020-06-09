Друг целительницы Джуны: Она предсказала коронавирус!
Особняк художницы и прорицательницы на Арбате разорен, уникальные приборы cломаны, картины продаются за 100 тысяч рублей
На следующей неделе, 22 июля – день рождения целительницы Джуны, чья судьба осталась неразгаданной тайной.
«Даже воздуха от нее не осталось…»
– О наследстве Джуны после ее смерти 8 июня 2015-го ходило много разговоров. Кому в итоге досталось имущество – ее особняк на Арбате, картины, лечебные приборы, более десяти патентов на различные изобретения? – спрашиваю друга целительницы, многие годы находившегося рядом с ней, генерал-полковника казачьих войск Валерия Камшилова.
– Касаемо особняка на Арбате, где она жила и разместила свою «Академию альтернативных наук»: три этажа были собственностью города. Теперь «город» (департамент городского имущества Москвы – прим.авт) сдает площади в аренду частной компании – разместились отель и ресторан. Четвертый этаж находился в собственности Джуны. После ее смерти некая структура (назовем так) переоформили квадратные метры на себя и продали. По моей информации, владельцам этого же ресторана. Так что теперь исключительно бизнес-объект.
От Джуны ничего не осталось, даже воздуха. Часть ее имущества выбросили как ненужное, когда делали ремонт, частично вывезли в неизвестном направлении. На некоторых сайтах встречаю написанные ею картины – какие-то люди продают.
Для меня картины бесценны. Прекрасно помню, какая энергетика чувствовалась от ее картин, у людей, когда прикасались, проходила головная боль…
«В картинах заключено тайное знание…И ее еще оценят, потомки»
– Кстати, на картинах Джуны у всех изображенных – людей, животных, мистических существ… – у всех, абсолютно одинаковые глаза, их форма и размер, – продолжает наш собеседник, – Я уверен, что в этих картинах зашифровано тайное знание. Когда я (некоторое время) руководил Академией Джуны, туда по нашему приглашению приходили специалисты, изучали картины, установили, что от них исходит очень сильное излучение, вибрации. У меня самого дома висят несколько ее картин, она дарила мне на различные торжества, так вот у них удивительная энергетика, это невозможно словами объяснить… А теперь я с огромной болью наблюдаю, как картины Джуны, с ее личным автографом, распродаются. От ста до трехсот тысяч рублей за штуку, но сумма не важна, повторюсь, картины не имеют цены.
– Знаю, что вы хотели открыть Музей Джуны и научную лабораторию ее имени в особняке.
– Это так. Я часть музея открыл, выставил сто пятьдесят картин Джуны…. Но потом столичные власти (департамент городского имущества – прим.авт) приняли решение: что площади должны сдаваться в аренду и «работать» – приносить прибыль. И случилось то, что случилось. Я уверен: тех, кто подписывал документы на фактически уничтожение всего наследия Джуны, еще настигнет возмездие. Джуна ведь всё видит и не оставит безнаказанным. Кстати, незадолго до смерти она пророчествовала: если не закончатся военные события на Украине, «всколыхнется весь мир». Эти фразы можно найти даже в ее интервью незадолго до смерти, опубликованы в интернете. И что мы видим? Мир действительно «всколыхнулся» – коронавирус, пандемия, локдаун, закрытые границы…
Считаю Джуну недооцененной. В последние годы периодически и вовсе звучала откровенная ложь в ее адрес. Вплоть до обвинений в шарлатанстве. Некоторые из обвинявших, знаю точно, поплатились – у них внезапно начинались очень серьезные проблемы со здоровьем…
…Мне досталось, считаю, самое большое наследство Джуны – рядом со мной ее собака Вики. На квадратные метры-то слетелось много желающих, а вот собака этим алчущим денег ненасытным господам совершенно была не нужна. Конечно, я забрал себе, прекрасно живет со мной на даче. Глаза ее один в один похожи на Джунины – черные, жгучие, а смотрит как человек.
Я уверен: Джуну еще оценят – последующие поколения, полагаю, будут мудрее ныне живущего. Сумеют расшифровать и смысл ее картин, и запустят в работу изобретения, патенты весь сохранились… Еще придет время Джуны, я убежден, поверьте. У меня ведь за годы, что я находился рядом с ней, в какой-то степени тоже открылся дар – предвидения. События, которые вот-вот должны произойти, предчувствую заранее, сам удивляюсь, но замечал за собой неоднократно. Так что как я сказал, так и будет.
«Новая Джуна» из Грузии Мариам Циминтия
Мариам Циминтия из Грузии удивительным образом повторяет жизненный путь Джуны. Так же пишет картины, смысл которых недоступен обычному человеку, лечит идущим от рук излучением и так далее. Она практически не дает интервью, но для «Собеседника» сделала исключение.
«Меня даже проверяли на шизофрению…»
– Я появилась на свет в Тбилиси в семье врачей, –рассказывает женщина, – В детстве рисовала с утра до вечера, причем одно и то же: туннель и ангела, идущего со свечой в темноту. Моя суеверная мама рыдала, ей казалось, что ангел со свечой символизирует ранний уход из жизни ее ребенка. По ночам я просыпалась, садилась на кровати с закрытыми глазами и произносила высоким чужим голосом фразы на непонятном языке.
Родители обращались к официальной медицине – врачи прописывали мне успокоительное. Даже проверяли на шизофрению, собрав медконсилиум – заболевание, конечно, не подтвердилось. В пятилетнем возрасте в моей голове стал звучать навязчивый мужской голос: «придем, когда тебе исполнится семнадцать…». Всё это запечатлелось в моей памяти, так, словно происходило вчера.
В шесть лет я гуляла летом с друзьями, сидели в песочнице. (тогда на тбилисских улицах было совершенно неопасно гулять – родители присматривали за детьми из окон многоэтажки) Подошла женщина странной внешности: длинная шея и длинные же руки и ноги. На ней было длинное серое платье, а на голове что-то вроде косынки. И глаза – очень большие, синие, красивые. Она не была моей детской фантазией – так как ее появление наблюдали все мои друзья. Позвала меня по имени и попросила подойти. Я подошла. Женщина присела на корточки передо мной и стала разговаривать. Говорила: «ты несешь свет и должна пробуждать людей». Будучи ребенком, я совершенно не понимала, что она имеет ввиду. Моя мама с балкона увидела незнакомку и страшно испугалась, закричала мне: «Быстро домой!» – подумав, вдруг ребенка украдут.
«Боюсь сравнений с Джуной – слишком тяжелой сложилась ее жизнь – использовав, высосав, истощив, ее уничтожили… »
С десяти лет, рассказывает Мариам, она стала видеть странные сны, просыпалась со ссадинами на руках, похожими на ожоги. «Мама ругалась: «ты трогала утюг или горячую плиту?». А я не прикасалась ни к тому, ни к другому… Мне стали приходить белые стихи. И удивительные ощущения – что это не просто четверостишия, а послания из других вселенных, я выступала «контактером» – «информационным проводником». Материала набралось на шесть тетрадей. Однажды я сидела в комнате моего дедушки. Сам он в этот момент находился в больнице, его скоро должны были выписать. Вдруг в комнату, почему-то через окно, вошли, или точнее, вплыли, два мужчины – высоких, как та женщина, которую я видела в детстве, и с такими же красивыми синими глазами. Зайдя в комнату и не обращая на меня никакого внимания, они открыли кейс и достали что-то типа современных планшетов (дело происходило в 90-е, и я, конечно, понятия не имела, что такое планшет). Несколько минут они свои «планшеты» (условно назовем их так) внимательно изучали. Затем обратились ко мне: «Твоему дедушке пора с нами. Дадим тебе неделю с ним попрощаться…». Я поняла, что они имеют ввиду… Плакала, говорила, как сильно я его люблю и умоляла не забирать его… Они ушли. Ровно через неделю, день в день, моего обожаемого деда не стало. Ну а позже пришел дар – ясновидения, целительства: пассами рук, звуковыми волнами… Да, вылечиваю, не афиширую, у меня много благодарных пациентов по различным направлениям: становятся финансово успешными, кому-то убираю панические атаки, женщины с диагнозом «бесплодие» беременеют и так далее.
– Человек довольно примитивное – с точки зрения Вселенной – создание, не видит и не чувствуем то, что происходит на самом деле, – утверждает Мариам, – Мой папа когда-то учил меня основам астрологии, квантовой физики, я полюбила науку…. С годами и вовсе пришла к выводу, что например эзотерика и есть квантовая физика и ее изучение позволяет понять специфику того, что называют эзотерикой, непознанным.
– Когда-то я писала интервью с Джуной, бывала в ее особняке на Старом Арбате. Ваши рассказы и рассуждения не просто похожи, а почти один в один!
– Джуну уважаю и люблю с детства. Следила за ее судьбой, видела ее картины (часть моих и ее работ, к слову, удивительным образом похожи) – скрытые смыслы некоторых из них я даже сумела расшифровать. Честно говоря, боюсь сравнения с Джуной – слишком тяжелой у нее получилась жизнь. Такую личность нужно было беречь на государственном уровне. Но ее не берегли – наоборот, использовав все ее ресурсы, обесточив, ее практически уничтожили.
– Человечество проходит очень тяжелый период. Как пройти с наименьшими потерями?
– Мы живем в матрице и в «плазме мира» – где зависит многое от нас, от нашего мышления и настроя. Мы сами создаем эту проекцию! Поэтому думать надо о хорошем. Если мыслить правильно, правильно питаться, постепенно убирать из своей жизни алкоголь, сигареты, мясную продукцию, источать больше любви (несмотря даже на проблемы), мы сможем многое, поверьте мне, изменить. Чем быстрее вы «проснетесь» – поймете, что ваша жизнь зависит не от кого-то постороннего, а исключительно от вас самих – тем быстрее мы сможем поменять в позитивную сторону свою жизнь и мир вокруг. Любите семью и людей вокруг, совершайте добрые поступки. Побольше общайтесь с природой. Выходите летом на траву босыми ногами, сидите среди деревьев, дышите глубоко – наполняя свое тело живительной энергией природы. Мира вам и добра.