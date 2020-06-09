Друг целительницы Джуны: Она предсказала коронавирус!

– Знаю, что вы хотели открыть Музей Джуны и научную лабораторию ее имени в особняке.

– Это так. Я часть музея открыл, выставил сто пятьдесят картин Джуны…. Но потом столичные власти (департамент городского имущества – прим.авт) приняли решение: что площади должны сдаваться в аренду и «работать» – приносить прибыль. И случилось то, что случилось. Я уверен: тех, кто подписывал документы на фактически уничтожение всего наследия Джуны, еще настигнет возмездие. Джуна ведь всё видит и не оставит безнаказанным. Кстати, незадолго до смерти она пророчествовала: если не закончатся военные события на Украине, «всколыхнется весь мир». Эти фразы можно найти даже в ее интервью незадолго до смерти, опубликованы в интернете. И что мы видим? Мир действительно «всколыхнулся» – коронавирус, пандемия, локдаун, закрытые границы…

Считаю Джуну недооцененной. В последние годы периодически и вовсе звучала откровенная ложь в ее адрес. Вплоть до обвинений в шарлатанстве. Некоторые из обвинявших, знаю точно, поплатились – у них внезапно начинались очень серьезные проблемы со здоровьем…

…Мне досталось, считаю, самое большое наследство Джуны – рядом со мной ее собака Вики. На квадратные метры-то слетелось много желающих, а вот собака этим алчущим денег ненасытным господам совершенно была не нужна. Конечно, я забрал себе, прекрасно живет со мной на даче. Глаза ее один в один похожи на Джунины – черные, жгучие, а смотрит как человек.

Я уверен: Джуну еще оценят – последующие поколения, полагаю, будут мудрее ныне живущего. Сумеют расшифровать и смысл ее картин, и запустят в работу изобретения, патенты весь сохранились… Еще придет время Джуны, я убежден, поверьте. У меня ведь за годы, что я находился рядом с ней, в какой-то степени тоже открылся дар – предвидения. События, которые вот-вот должны произойти, предчувствую заранее, сам удивляюсь, но замечал за собой неоднократно. Так что как я сказал, так и будет.

«Новая Джуна» из Грузии Мариам Циминтия

Мариам Циминтия из Грузии удивительным образом повторяет жизненный путь Джуны. Так же пишет картины, смысл которых недоступен обычному человеку, лечит идущим от рук излучением и так далее. Она практически не дает интервью, но для «Собеседника» сделала исключение.