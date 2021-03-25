ВОЗ предупредила о возможности появления новых опасных вариантов COVID-19

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе появления более опасных штаммов коронавируса, против которых не будут действовать вакцины. Об этом, как передает ТАСС, рассказал директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

«Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – заявил директор ВОЗ.

По его словам, пандемия – испытание, с которым мир не справляется. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к тому моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тысяч человек», – сказал Тедрос.

Он считает, что отсутствие реальных политических обязательств является причиной, по которой мир до сих пор не может справиться с пандемией, несмотря на то что обладает всеми необходимыми для этого инструментами.

«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – добавил он.