ВОЗ предупредила о возможности появления новых опасных вариантов COVID-19
Чем шире распространение вируса, тем больше вероятность появления вариантов более опасных, чем штамм "дельта"
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе появления более опасных штаммов коронавируса, против которых не будут действовать вакцины. Об этом, как передает ТАСС, рассказал директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
«Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – заявил директор ВОЗ.
По его словам, пандемия – испытание, с которым мир не справляется. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к тому моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тысяч человек», – сказал Тедрос.
Он считает, что отсутствие реальных политических обязательств является причиной, по которой мир до сих пор не может справиться с пандемией, несмотря на то что обладает всеми необходимыми для этого инструментами.
«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – добавил он.
Теги: #коронавирус, #ВОЗ
Рубрика: Общество