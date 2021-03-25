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"Только этого нам не хватало": россияне испугались возможного попадания оспы обезьян в Россию

Пользователи социальных сетей довольно бурно отреагировали на новую угрозу в виде очередной инфекции

Фото: Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции, судя по всему, пройдет еще не скоро, тем более что в ВОЗ уже заявляют о новой волне и опасности быстрого распространения индийского штамма «дельта», который, по словам специалистов Организации, в обозримом будущем станет доминирующим на планете. Иными словами, готовиться к выходу из коронавирусного кризиса и рассчитывать на скорое возвращение к привычной жизни без каких-либо ограничений пока рано.

Впрочем, проблема на данный момент заключается не в этом, а в новой опасности, представленной в виде новой инфекции – оспы обезьян. Причем, судя по тому, что риск проникновения этого недуга в Россию и степень его опасности для человека уже вовсю оценивают специалисты, относиться к угрозе поверхностно точно нельзя. Так, специалисты ГНЦ «Вектор» ранее оценили риски проникновения оспы обезьян в страну, назвав его невысоким.

«Невзирая на низкий риск попадания инфекции в Россию, Роспотребнадзор уже приступил к реализации комплекса мер, которые направлены на обеспечение готовности и предотвращение рисков завоза болезни в страну», – говорится в сообщении.

Примечательно, что немногим ранее Департамент здравоохранения американского штата Техас, а также Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что у одного из жителей Соединенных Штатов, не так давно вернувшегося из Нигерии, была диагностирована именно оспа обезьян.

Россияне в социальных сетях довольно бурно отреагировали на эту угрозу. Многие, к примеру, заявляют, что новое испытание наряду с коронавирусом – это уже слишком много для человечества. Есть и сторонники конспирологических теорий, которые подозревают, что появление новой «заразы» можно считать подготовкой к очередным «экспериментам» над людьми. Другие же просто опасаются, что из-за открытия границ заболевание довольно быстро может попасть в Россию.

«Все, кто уже привился, готовьтесь к очередному эксперименту, сейчас они от нас не отстанут, пока полностью не залечат»;

«Вот только оспы обезьян нам и не хватает до полного счастья»;

«С учётом количества российских туристов за бугром, эту дичь рано или поздно привезут»;

«С ковидом бы разобраться до конца, а тут еще какие-то напасти»;

«Вот только этого нам ещё не хватало сейчас, ага», – высказывают свою тревогу пользователи социальных сетей. 

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