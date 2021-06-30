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Современные методы отслеживания почтовых отправлений

Если посылка зарегистрирована, ей тут же присваивают код-идентификатор, и отправитель с получателем видят её путь в режиме реального времени

В наше динамичное время люди не хотят тратить много времени и усилий на какие-то обыденные вещи. Сейчас все сервисы ориентированы на удобство и скорейшее решение проблемы пользователя. Это же касается и получения различных почтовых отправлений.

Любое отправление может входить в категорию регистрируемого или простого. Вторая группа состоит из открыток, писем, бандеролей и «мелких пакетов». Для их отправки не нужна квитанция, а при получении – расписка. Однако отследить перемещение обычного отправления невозможно.

Если посылка представляет собой зарегистрированное отправление – ей тут же присваивают код-идентификатор, чтобы её отслеживание было возможным разными способами.

Индивидуальный код могут приписать любым отправлениям при их регистрации (если вы хотите проверить локализацию заказной бандероли, заказного письма и так далее). В таком случае вы можете отслеживать отправление в онлайн-режиме.

Трек-номер является индивидуальным цифровым или буквенно-цифровым номером, присваиваемым регистрированному почтовому отправлению.

С помощью него определяется месторасположение нижеизложенных видов пересылки:

  • международного зарегистрированного отправления из другой страны или в другую страну;
  • регистрируемого внутреннего почтового отправления.

Основные способы отслеживания отправлений

  1. Посредством использования специальных мобильных приложений. Достаточно скачать одно из них, зайти в раздел «Отправления», в специальную строку ввести трек-номер и нажать на «Поиск».
  2. Применение сайта почты. Просто введите в окошке 13- или 14-значный номер отправления.
  3. Использование социальных сетей. Нужно зайти в официальную группу почты и найти раздел приложений. Далее откройте приложение «Путь посылки». В окне вводится номер отправления и нажимается кнопка «Найти».
  4. Мессенджеры. Перед их использованием скачивается мобильное приложение. После этого следует добавить бот. В строке сообщения вводится трек-номер посылки и отправляется.

Каждый человек может выбрать для себя наиболее удобный способ отслеживания местопребывания бандероли. Таким образом, она не потеряется, а вы всегда будете знать, сколько ещё ждать до её прибытия к адресату. Это особенно удобно, если вы ждёте отправление из далёкой страны, на доставку которого уходит немало времени.

Рубрика: Общество

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