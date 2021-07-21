Китайские власти запретили подросткам вести прямые эфиры и делать из себя звезд

Власти КНР запустили акцию «чистота и восстановление интернет-среды для несовершеннолетних во время летних каникул», с помощью нее они хотят уберечь детей от угроз физическому и психическому здоровью несовершеннолетних. Об этом говорится на сайте Центрального управления киберпространства Китая.

Как сообщается, специальная акция направлена ​​на решение семи типов серьезных проблем в интернете.

Один из них – это проблема несовершеннолетних, участвующих в прямых трансляциях и короткометражных видео-платформах. Теперь детям до 16 лет категорически нельзя появляться в прямом эфире. Запрещается склонение несовершеннолетних к получению вознаграждения, а также демонстрация богатства и поклонения деньгам, экстравагантных наслаждений, спекуляции на страданиях и уродствах. Особое внимание будет уделяться попыткам спекуляций на детях и созданию из них звезд.

Запреты касаются распространения через онлайн-платформы для обучения несовершеннолетних онлайн-игр, «пошлых романов», развлечений и рекламной продукции, не имеющей отношения к обучению. Интернет-сервисы обязаны не только оперативно удалять неподобающий контент, но и чистить комментарии пользователей с нападками и непристойными предложениями.

Под запрет попали «злые» видеоматериалы, сцены насилия, с мрачным содержанием и склоняющие к пособничеству преступлениям. Сервисы должны будут удалять ролики с обнаженными персонажами и вульгарными сюжетами, ужасами, а также опасными моделями поведения, которым могут подражать дети. Особое внимание уделят очистке сайтов от «мягкой» порнографии с использованием изображений детей, контента, склоняющего к самоубийству, а также порно и «вульгарных» видео.

В сообщении отмечается, что наказание за нарушение законов и постановлений будет увеличено. «Все платформы веб-сайтов должны активно выполнять свои основные обязанности, проявлять инициативу, чтобы высказаться, проводить углубленный самоанализ, устранять лазейки, обеспечивать достижение практических результатов специальными действиями и эффективно создавать цивилизованную, здоровую и прогрессивную сетевую среду для несовершеннолетних», – говорится в заключении.