ОПЕК – плюс, нефтяной рынок – минус

Международный нефтяной картель ОПЕК+ заявил о возвращении к доковидным показателям добычи нефти. Сделка по урегулированию добычи, заключённая в 2020 году, продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти до постепенного сворачивания сокращений 2020 года. Что это значит для России?

"Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года, и это позволит нам ежемесячно, начиная с августа месяца, увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Довольно большой объем, который позволит нам дать дополнительный объем добычи в течение этого года и следующего порядка 21 млн тонн", – рассказал «Интерфаксу» вице-премьер РФ Александр Новак. То есть, в мае 2022 года Россия вернется на уровень, предшествовавший пандемии, а в сентябре может достигнуть нового исторического максимума в 11 миллионов баррелей в сутки и перепрыгнуть его. Если, конечно, решение ОПЕК+не будет пересмотрено. Как подчеркнул вице-премьер, страну ожидает восстановление инвестиционной активности, в том числе для нефтяной отрасли, дополнительные заказы для промышленности и дополнительные доходы для субъектов Российской Федерации. Если, конечно, нефть подорожает.

Нефть по-прежнему "наше все" для экономики РФ. Sobesednik.ru обсудил ее перспективы с аналитиком, специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным.

﻿﻿﻿﻿﻿- Почему ОПЕК принял решение увеличить добычу нефти и вернуться на доковидный уровень?

- На самом деле, это малозаметное решение. Во-первых, не известно будет ли его кто-то соблюдать. Просто некоторым участникам этого альянса дали возможность увеличить их базовый уровень добычи нефти, от которого все отсчитывается. Россия, Ирак, ОАЭ получили такую возможность. Но вообще, решение вызывает большие сомнения. Эти страны будут наращивать добычу по расписанию, как сказали, каждый месяц по 400 баррелей в сутки. Расписание рассчитано до конца 2022 года – а они объявили, что нарастят на 5, 8 миллионов баррелей в сутки добычу нефти. Если посчитать, сколько месяцев осталось до конца 2022 года, то выйдет другая цифра – почти 6,5 миллионов баррелей в сутки. Невозможно сказать, как всё будет на самом деле. При этом, наращивание темпов добычи не совпадает с нормальными прогнозами о спросе на нефть. Будет ли такая добыча пользоваться спросом? Я не исключаю, что каждый месяц они будут пересматривать свои обещания. Ожидалось, что после этого заявления ОПЕК цена на нефть будет держаться. А цена покатилась вниз на два с лишним процента. Посмотрим, что будет дальше. Пока в эффективность такого манипулирования рынком рынок не поверил.

- Это была попытка воздействовать на рынок со стороны ОПЕК?

- Вся организация ОПЕК – это картель, который пытается манипуляциями с объёмами добычи нефти воздействовать на нефтяной рынок. Но очень часто эти попытки оказываются не эффективны.

- - На что делается расчёт в таких попытках?

- Они должны запустить эту новость об увеличении добычи, чтобы спекулянты нефтяными «фьючерсами» и прочими деривативами начали повышать цены на нефть либо поддерживать их на прежнем уровне. Но попытка этого месяца не удалась.

- Насколько выгодна эта ситуация для России? Мы же вроде как можем выйти на исторический максимум по добыче нефти и перекрыть его…

- Ничего подобного. Наш вице-премьер сказал, что уже к маю 2022 года мы восстановим доковидный уровень добычи. Посмотрим на цифры. Теперь по новой градации ОПЕК+ базовый уровень добычи нефти Россией составляет 11,5 миллионов баррелей в сутки. Россия никогда столько не добывала. Тем более, ОПЕК+ считает только сырую нефть, без конденсата. Если считать конденсат – больше 12 миллионов баррелей в сутки Россия может производить. Пик у нас был в 2019 году в апреле: 11,25 миллионов баррелей в сутки, это вместе с конденсатом. По данным ОПЕК и по прогнозам Минэкономразвития Россия такого уровня добычи уже не получит. В этом году должно быть 10,3 миллиона баррелей в сутки, в 2022 – 11 миллионов баррелей, 2023-2024 – 11,16 миллионов баррелей. До одиннадцати с половиной миллионов баррелей ничего не доходит.

- Тогда почему озвучиваются такие цифры?

- Есть три главных источника таких заявлений: палец, пол и потолок. 11, 5 миллионов баррелей в сутки – это очень условная цифра, которая неизвестно откуда взялась. В апреле 2020 года, когда Трамп урегулировал конфликт между Саудовской Аравией и Россией, они договорились, чтобы для Саудовской Аравии и России был установлен одинаковый базовый уровень. Взяли с потолка цифру в 11,5 миллионов баррелей в сутки. От этого танцевали. Поскольку Россия тогда хлопнула дверью на встрече ОПЕК+, заявив, что не будет сокращать добычу нефти, ещё и обвинив саудовцев в срыве договорённостей. Саудовцы очень обиделись. Трампу пришлось урегулировать конфликт. Россия, польщённая тем, что с ней разговаривают на уровне Трампа и саудовского короля, не только извинилась, но и согласилась даже на большее сокращение, чем от нее просили.

- То есть, мы просто немного смягчили себе условия?

- Фактически, России разрешили добывать столько нефти, сколько она может добывать. Сможете добыть больше – добывайте. Россию держат в ОПЕК ради имиджа – чтобы показать, что два из крупнейших мировых производителей нефти, Россия и Саудовская Аравия, находятся в этой организации. Одной Америки там не хватает. Поэтому Россию там держат, ублажают, никто на нее не жалуется, когда она иногда перекрывает разрешённую добычу. Россия в ОПЕК для декорации.

- Как на нефтяном рынке будет отражаться пандемия?

- Предсказать трудно. В некоторых странах восстанавливается спрос не просто на нефть, а на автомобильное топливо. Авиационное топливо пока не успевает за восстановлением спроса. Предсказывать трудно. Мы видим во многих стран новые волны вируса – Австралия, Китай, Индия, Канада – это может вызвать торможение рынка, оказывать влияние на цены на энергоносители.

- Пока странам ОПЕК рановато говорить о возвращении на доковидный уровень?

- ОПЕК говорит о предстоящем повышении спроса на нефтяном рынке, но каких-то серьёзных аргументов в пользу этого я не вижу.

19 июля цена на нефть марки Brent впервые с мая этого года опустилась ниже 69 долларов за баррель. Курс рубля и российские биржевые индексы снижаются. Произошло это после того, как 18 июля страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2022 года.



