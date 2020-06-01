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"Вы еще места на кладбищах в лотерею разыгрывайте!": в сети в бешенстве от очередной предвыборной "плюшки"

Россиян взбесило, что депутат Госдумы предложил выплачивать пособие привившимся от коронавируса пенсионерам, а не просто повысить пенсии.

Фото: mskagency.ru

Депутат Госдумы Василий Власов написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором просит выплачивать пособие пенсионерам, которые прошли процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Он обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, единого федерального решения по этому вопросу нет.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», - написал Власов, считающий, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.

Но тема вакцинации, да еще вкупе с нищенскими пенсиями россиян, давно стала больной мозолью для общества. Поэтому Власову в соцсетях досталось по полной – и за то, что «пиарится» на пенсионерах, и за то, что делает это непосредственно перед выборами в Госдуму.

«Мутная какая-то тема... И чем дальше, тем мутнее... С чего бы это государство вдруг так обеспокоилось о пенсионерах? Как бы им эта подачка боком не вышла?», - сомневается в лучших побуждениях власти россиянин.

«Не думал, что болезнь так опасна, что за вакцинацию тебе ещё будут платить», - удивляется пенсионер.

«На мой взгляд, это похоже на ставку на тотализаторе. Сыграет и будут деньги или сразу в могилу?», -проводит параллель москвич.

«Да сколько бы пенсионерам не дали за это, реакция будет все равно одинаковой - мало! Впрочем, никто ничего никому не даст. Это депутат пиарится, понравилась ему госдумовская зарплата», - видит причину именно в инициаторе читатель.

«Похороны стоят дороже раз в 10 минимум. Господа пенсионеры подумайте хорошо!», - пишет петербуржец.

«Власов, а может просто повысить пенсии? Вот только не говорите после этих заявлений, что денег нет...», - поймал депутата на слове россиянин.

«Власов, может вы по образу и подобию Москвы и области, которые разыгрывали квартиры и машины, еще и места на кладбище предложите в лотерею разыгрывать?» - в бешенстве от инициативы сибиряк.

«Нет, я пока вакцинироваться не буду, подожду, когда выплата достигнет 100 тысяч рублей», - иронично решил не продешевить пенсионер.

«Что за «чудо»-вакцина? Уже не знают как уколоть всех!» - не понимает телодвижений власти инженер.

«Власов, а вам в голову не приходило, что они не идут прививаться как раз из-за тревоги о собственном здоровье. Они неплохо знают, как устроена современная российская медицина, с которой они столкнутся, случись что», - объясняют депутату.

«Перед выборами чего только не предложат. Но не факт, что выполнят», - завершает дискуссию читатель предсказуемой фразой про выборы.

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