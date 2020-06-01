"Вы еще места на кладбищах в лотерею разыгрывайте!": в сети в бешенстве от очередной предвыборной "плюшки"

Депутат Госдумы Василий Власов написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором просит выплачивать пособие пенсионерам, которые прошли процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Он обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, единого федерального решения по этому вопросу нет.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», - написал Власов, считающий, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.

Но тема вакцинации, да еще вкупе с нищенскими пенсиями россиян, давно стала больной мозолью для общества. Поэтому Власову в соцсетях досталось по полной – и за то, что «пиарится» на пенсионерах, и за то, что делает это непосредственно перед выборами в Госдуму.