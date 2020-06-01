"Вы еще места на кладбищах в лотерею разыгрывайте!": в сети в бешенстве от очередной предвыборной "плюшки"
Россиян взбесило, что депутат Госдумы предложил выплачивать пособие привившимся от коронавируса пенсионерам, а не просто повысить пенсии.
Депутат Госдумы Василий Власов написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором просит выплачивать пособие пенсионерам, которые прошли процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Он обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, единого федерального решения по этому вопросу нет.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», - написал Власов, считающий, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.
Но тема вакцинации, да еще вкупе с нищенскими пенсиями россиян, давно стала больной мозолью для общества. Поэтому Власову в соцсетях досталось по полной – и за то, что «пиарится» на пенсионерах, и за то, что делает это непосредственно перед выборами в Госдуму.
«Не думал, что болезнь так опасна, что за вакцинацию тебе ещё будут платить», - удивляется пенсионер.
«На мой взгляд, это похоже на ставку на тотализаторе. Сыграет и будут деньги или сразу в могилу?», -проводит параллель москвич.
«Да сколько бы пенсионерам не дали за это, реакция будет все равно одинаковой - мало! Впрочем, никто ничего никому не даст. Это депутат пиарится, понравилась ему госдумовская зарплата», - видит причину именно в инициаторе читатель.
«Похороны стоят дороже раз в 10 минимум. Господа пенсионеры подумайте хорошо!», - пишет петербуржец.
«Власов, а может просто повысить пенсии? Вот только не говорите после этих заявлений, что денег нет...», - поймал депутата на слове россиянин.
«Нет, я пока вакцинироваться не буду, подожду, когда выплата достигнет 100 тысяч рублей», - иронично решил не продешевить пенсионер.
«Что за «чудо»-вакцина? Уже не знают как уколоть всех!» - не понимает телодвижений власти инженер.
«Власов, а вам в голову не приходило, что они не идут прививаться как раз из-за тревоги о собственном здоровье. Они неплохо знают, как устроена современная российская медицина, с которой они столкнутся, случись что», - объясняют депутату.
«Перед выборами чего только не предложат. Но не факт, что выполнят», - завершает дискуссию читатель предсказуемой фразой про выборы.
Теги: #Пенсии, #Вакцина от коронавируса, #вакцинация
Рубрика: Общество