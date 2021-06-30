На ком держится мир? Отвечают писатель, депутат и режиссер

Людмила Петрушевская, писатель:

– Совершенно искренне говорю, что мир держится на родных и близких. Это самые важные люди в жизни. А значит, и в мире. Твой мир может одним махом разрушиться без поддержки любимых – мужа или жены, детей, родителей, близкого друга. Хорошо, когда в число этих надежных и верных тебе людей входишь и ты сам. Потому что твой мир держится и на тебе самом тоже. Для меня главные люди, моя вера, надежда, радость и любовь – это мои дети. Что бы ни было, что бы ни происходило, у меня есть они, значит, есть смысл и основа всего. И уже потом можно говорить о великих, о легендарных личностях, о пассионариях и карбонариях, о великанах духа и ума. Безусловно, все эти атланты держат на своих плечах нашу многострадальную цивилизацию.

Олег Шеин, депутат:

– На людях доброй воли. Здесь не может быть персоналий, только собирательный образ. Человек – социальное существо, и реализовываться он может в творчестве, поэтому гуманисты и говорили, что освобождение человека предполагает освобождение его от необходимости вынужденного рутинного труда и самореализацию через труд творческий. Мы сейчас к этому подходим. Таких направлений творческого труда достаточно много, связанных с образованием, здравоохранением, культурой.

Павел Лунгин, народный артист России:

– Мой мир держится на мне самом. Я и есть тот, кто этот мир определяет, в нем живет и правит им.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «На ком держится мир?».