"О, "завтраки" подвезли – каждая подачка, как оскорбление": в сети в бешенстве от новых обещаний повысить пенсии
Повышения снова будут копеечные и случатся только после выборов в Госдуму.
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как изменятся пенсии с 2022 года. По ее словам, «каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже, пенсионеру полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе».
Кроме того, пенсию с 2022 года можно будет оформить через портал «Госуслуги», а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Не потребуется и ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения 25%-ой надбавки к фиксированной выплате пенсии.
«Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста», - отметила Финогенова.
В соцсетях такие обещания явно не оценили.
«Понимаю, выборы на носу. Не помню, кто сказал: «Обещайте им что угодно, а вешать будем потом!», - вспомнил историю читатель.
«Очередная порция «Доширака» перед выборами», - солидарен с предыдущими комментатора москвич.
«Позорище! В самой богатой стране мира - полунищие пенсионеры! 15 т.р., в лучшем случае, и половина из которых - на коммуналку!», - буквально возмущен пенсионер.
«Это снова словоблудие чиновников. Смотрите-ка, какие «щедрые»! Себе миллионы и миллиарды на счета, а пенсионерам - ржавый кусок хлеба. Так и хочется послать их куда подальше», - в бешенстве инженер.
«Не смешите людей! Добавят они 50-100 руб., а шуму нагнали на 1000 руб. Позор!», - звучит оценка работе власти.
«На рублей 200 поднимут пенсию, на 500 рублей сразу поднимут ЖКХ, и на продукты сразу поднимут… Не первый день живём, каждый год одно и тоже, в конце получается что все пенсионеры в пролёте, что добавляли пенсию, что нет – одинаково. Подняли для своего отчёта и всё», - раскладывает все по полочкам сибиряк.
«Даже смешно читать про их подачки», - солидарен с ним уралец.
«С 2022 года, то есть уже ПОСЛЕ выборов. Спасибо, теперь все понятно», - делает вывод из очередных обещаний читатель.
«Запели стандартные песни перед выборами? После выборов окажется, что под данные категории никто не попадает…», - скептически настроен дальневосточник.
Теги: #Пенсии, #Выборы в Госдуму
Рубрика: Общество