Сегодня, в 11:10

"О, "завтраки" подвезли – каждая подачка, как оскорбление": в сети в бешенстве от новых обещаний повысить пенсии

Повышения снова будут копеечные и случатся только после выборов в Госдуму.

Фото: mskagency.ru

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как изменятся пенсии с 2022 года. По ее словам, «каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже, пенсионеру полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе».

Кроме того, пенсию с 2022 года можно будет оформить через портал «Госуслуги», а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Не потребуется и ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения 25%-ой надбавки к фиксированной выплате пенсии.

«Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста», - отметила Финогенова.

В соцсетях такие обещания явно не оценили.

«Каждая их подачка, как оскорбление», - заметил россиянин.

«Понимаю, выборы на носу. Не помню, кто сказал: «Обещайте им что угодно, а вешать будем потом!», - вспомнил историю читатель.

«Очередная порция «Доширака» перед выборами», - солидарен с предыдущими комментатора москвич.

«Позорище! В самой богатой стране мира - полунищие пенсионеры! 15 т.р., в лучшем случае, и половина из которых - на коммуналку!», - буквально возмущен пенсионер.

«Это снова словоблудие чиновников. Смотрите-ка, какие «щедрые»! Себе миллионы и миллиарды на счета, а пенсионерам - ржавый кусок хлеба. Так и хочется послать их куда подальше», - в бешенстве инженер.

«Не смешите людей! Добавят они 50-100 руб., а шуму нагнали на 1000 руб. Позор!», - звучит оценка работе власти.

«На рублей 200 поднимут пенсию, на 500 рублей сразу поднимут ЖКХ, и на продукты сразу поднимут… Не первый день живём, каждый год одно и тоже, в конце получается что все пенсионеры в пролёте, что добавляли пенсию, что нет – одинаково. Подняли для своего отчёта и всё», - раскладывает все по полочкам сибиряк.

«Даже смешно читать про их подачки», - солидарен с ним уралец. 

«О, «завтраки» подвезли, давно чего-то не было – уже пару часов», - иронизирует над обещаниями россиянин.

«С 2022 года, то есть уже ПОСЛЕ выборов. Спасибо, теперь все понятно», - делает вывод из очередных обещаний читатель.

«Запели стандартные песни перед выборами? После выборов окажется, что под данные категории никто не попадает…», - скептически настроен дальневосточник.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 1 день назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 3 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Политика 16 минут назад

"Совсем обленились – даже "лапшу" за них придумать надо": в сети откровенно смеются над задумкой "Единой России"

Политика 21 минуту назад

«За убийство в пьяном виде – домашний арест?! Вы серьезно?!»: в сети возмущены решением суда по Башкировой

Общество 1 час назад

Новости к утру 18 июля: Пальмовая ветвь "Титана" и сохранение зноя в Москве

Политика 2 часа назад

Для Вишневского нашли еще одного тезку на выборном участке

Политика 7 часов назад

"Дымящееся ружье" президента Никсона

Общество 15 часов назад

"Что он курит?" россияне назвали главу Минздрава Мурашко "ветеринаром"

Общество 15 часов назад

"Все дело в вопросе Путину": россияне нашли "виноватых" в рекордном росте цен на бананы

Общество 17 часов назад

Mash: У певицы МакSим отказывает одно легкое. Начинается сердечная недостаточность

Общество 17 часов назад

Геймер выложил секретную документацию к британскому танку, сочтя что в игре его недооценили

Политика 19 часов назад

Пикеты в Москве: противник ипотеки и сторонник правозащиты оказались в одном автозаке

Происшествия 20 часов назад

Размах лесных пожаров в Карелии увеличился в 2 раза менее чем за сутки

Общество 20 часов назад

Михаил Боярский оправился от ковида. Вскоре он пойдет ревакцинироваться

Общество 21 час назад

"Никому не спастись от прививки": политолог рассказал о методах властей по массовой вакцинации

Политика 21 час назад

Власти отрицают крестный ход в Екатеринбурге: "Отдельные граждане небольшими группами"

Общество 21 час назад

Депутат Госдумы о патриотическом воспитании в школах: "Какой смысл в этом замполите?"

Общество 21 час назад

"Сидят в Кремле и Правительстве": эксперт раскрыл причину недопуска зарубежных вакцин в РФ

Общество 22 часа назад

В Москве и Подмосковье ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 17 м/с

Общество 22 часа назад

Россия обошла Африку по нежеланию вакцинироваться и вере в теории заговора

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика