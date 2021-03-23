"О, "завтраки" подвезли – каждая подачка, как оскорбление": в сети в бешенстве от новых обещаний повысить пенсии

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как изменятся пенсии с 2022 года. По ее словам, «каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже, пенсионеру полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе».

Кроме того, пенсию с 2022 года можно будет оформить через портал «Госуслуги», а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Не потребуется и ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения 25%-ой надбавки к фиксированной выплате пенсии.

«Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста», - отметила Финогенова.

В соцсетях такие обещания явно не оценили.