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"Все дело в вопросе Путину": россияне нашли "виноватых" в рекордном росте цен на бананы

Ценники на бананы в российских магазинах вернулись к уровню пятилетней давности

Фото: Global Look Press

Не успели россияне пожаловаться на резкий рост цены борщевого набора и взлет «морковных котировок», отмечая, что дешевый во все времена корнеплод стал дороже бананов, как выяснилось, что и цены на этот экзотический фрукт далеки от оптимальных. Цены на бананы в российских магазинах повысились до такой степени, что эксперты уже говорят о 5-летнем рекорде.

Как пишет агентство РБК, бананы, которые россияне покупают настолько же часто, как и картофель, за несколько последних месяцев заметно подорожали на прилавках магазинов крупных розничных сетей. Причем, эксперты даже называют причины такого поворота – наценка посредников, ослабление курса рубля и определенные проблемы с логистикой.

На данный момент, говорится в публикации агентства со ссылкой на данные Росстата, ценники на бананы в российских магазинах вернулись к уровню 2016 года, достигнув максимальных значений за последние пять лет. Первый резкий рост цен на бананы был зафиксирован в феврале 2021 года, когда цена килограмма фруктов превысила 86 рублей. Но пиковые значения были зафиксированы в апреле – свыше 89 рублей. А в июне этого же года средний ценник установился на отметке 84 рубля 10 копеек. Это немного ниже, чем в начале года, но все еще слишком дорого для первого месяца лета, когда традиционно отмечается сезонное падение цен на бананы.

Россияне, к слову, отреагировали на новости о рекордном удорожании бананов с особенным энтузиазмом и даже успели найти виноватых в таком повороте событий. Многие из них вспоминают недавнюю жалобу россиянки на прямой линии с президентом Путиным, которая сетовала Владимиру Владимировичу на то, что «овощи стали дороже бананов». Эта аналогия стала для многих поводом пошутить. В соцсетях россияне пишут, что власти отреагировали на жалобы россиян и исправили ситуацию, уравняв цены, просто сделали это, как могли.

«Вот зря на прямой линии россиянка спросила у президента:"Почему морковь стоит намного дороже бананов!"»;

«Видимо выборы совсем перестали что-то решать, цены взлетели на всё»;

«Боюсь за своего ребенка. Все хуже и хуже. Лучшая страна на земле, люди замечательные, вне зависимости от национальности. А власть никакая»;

«Зачем морковь с бананами сравнивали? Ну да, лучше бананы в цене поднять, чем на морковь снижать...»;

«Теперь народ успокоится, так власти решили, чтоб морковку по цене догнать»;

«Хотели выровнять цены, во вам и нате!»;

«По просьбам, чтоб овощи не выглядели так подозрительно по сто рублей»;

«Ну народ же жаловался, что картошка дороже бананов, вот власти и исправили ситуацию, но исправили, как умели. То есть повышением цен, по-другому они не умеют»;

«Кто там жаловался, что бананы дешевле картошки? Вас услышали, поздравляю»;

«Путин решает проблему, как и обещал, чтобы не так заметно было, надо просто на бананы цены поднять»;

«Уровняли с морковкой, сейчас любители бананов проклинать будут эту тётку, что с вопросами к Путину приставала»;

«Российским властям стало стыдно, что морковь стоит как бананы, было решено поднять цены на бананы», – иронизируют россияне в комментариях.

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