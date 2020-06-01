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Геймер выложил секретную документацию к британскому танку, сочтя, что в игре его недооценили

Пользователю War Thunder показалось, что в игре британский танк недооценили, и он опубликовал секретные данные о нем

Фото: Global Look Press

Пользователь российской онлайн-игры War Thunder опубликовал на её форуме секретный архив Минобороны Великобритании, чтобы доказать разработчикам, что английский танк «Челленджер 2» в реальности обладает лучшими характеристиками, чем в игре. Разработчики документацию из публичного доступа удалили после того как в военном ведомстве Великобритании им подтвердили, что архив по танку 1998 году до сих пор составляет государственную тайну.

На инцидент обратили внимание издание PCGamesN и портал UK Defence Journal.

Военную тайну в блог российской игры слил пользователь с ником Тидворт — так называется город в Великобритании, в котором базируется Королевский танковый полк английской армии, где как раз задействованы «Челленджеры». Геймер пишет, что в прошлом он работал на военное ведомство и занимался испытанием боевой техники.

На форуме он приводит отсканированное бумажное руководство к эксплуатации «Челленджером 2», в котором многие детали отредактированы и закрашены так, чтобы их невозможно было прочесть. По национальному законодательству за публикацию подобных сведений может грозить до 14 лет лишения свободы.

PCGamesN пишет, что разработчики War Thunder не станут менять характеристики танка в игре, отталкиваясь от засекреченных документов. Издание также добавляет, что этот случай шокировал модераторов форума, которые удалили большинство сообщений в этой ветке диалоги, предупредив пользователей, успевших сохранить эти данные, что, продолжая распространять их, они нарушают британское законодательство.

«Мы четко даем понять, что не будем обрабатывать исходные материалы, если они не будут опубличены и полностью рассекречены с соответствующим подтверждением», — пояснил один из менеджеров War Thunder.

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