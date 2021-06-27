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В Москве вторая половина июля будет на 10 градусов холоднее первой

Со следующей недели погода вернется к нормальным температурным показателям, аномальный зной закончится

Фото: Дмитрий Мальтера

Во второй половине июля в Москву придет заметное похолодание. Температура днем изменится более чем на 10 градусов и опустится до +20. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал синоптик, в столице активная смена температурного режима должна начаться уже в понедельник.

«Она не то, что будет прохладнее, она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас. Будет до 25-30 градусов понижение, дальше еще похолодание до 20-25 градусов», – пояснил Тишковец. 

По его словам, на следующей неделе произойдет смена воздушных масс, и к нам придет температурный фон, который будет находиться в рамках нормы. Мы вернемся к нормальным показателям, и на этом зной закончится. 

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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