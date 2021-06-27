Бизнес по-братски

«Макдоналдс» одновременно и обожают, и нещадно критикуют, но трудно найти человека, который хоть раз в жизни не попробовал бы их фастфуд. Между тем сеть, которая стала символом быстрой и дешевой еды, вначале задумывалась ее основателями в другом виде.

Начали с духовной пищи

Братья Ричард (Дик) и Морис (Мак) Макдоналды происходили из старинного знаменитого шотландского рода и грезили о мире искусства. Но в историю вошли как авторы самых известных перекусов в мире.

Несмотря на разницу в возрасте в 7 лет, Ричард и Морис все делали вместе. И их желание покорить Голливуд было общим. Они хотели творить экранные истории, которые завораживали бы людей. Но подобных романтиков в 1930-е годы было немало – кино переживало настоящий расцвет. Единственное место, с которого братья смогли начать свою карьеру на «фабрике грез» – это установка декораций. Парни таскали реквизит, строили киношные дома и города, пока не поняли, что дальше этой копеечной и физически тяжелой работы им не пробиться.

Позже они попытались открыть кинотеатр, но это дело у них тоже как-то не пошло. И тогда кому-то из двоих пришло в голову перейти с духовной пищи на материальную – открыть закусочную.

Быстрая еда

Калифорния, оправившаяся от Великой депрессии, переживала автомобильный и потребительский бум одновременно. Правительство поддерживало всех, кто развивает инфраструктуру для автомобилистов – придорожные мотели, кафешки, бистро. В зрелищах братья успели разочароваться, оставался хлеб. Первый опыт – производство хот-догов – был так себе. Потом был ресторанчик, который продавал еду на вывоз для автомобилистов и блюда для посетителей на 20 столиков. Дело шло неплохо, но не грандиозно. Стало ясно, что для успеха нужно чем-то выделиться.

– Зачем стараться готовить сложные основные блюда, если 80% посетителей все равно заказывают гамбургеры и жареную картошку? – сказал однажды один из братьев.

– Тогда можно и не тратиться на поваров, – подхватил второй.

– И достаточно пластиковой посуды, – договорили они почти хором.

Так появился совершенно новый формат. Братья упростили все, что могли: помещением для ресторана стали стеклянные коробки, где в центре располагался большой гриль с тремя грильменами, постоянно жарящими бифштексы, дальше по специальному конвейеру, который сконструировал сам Дик Макдоналд, котлеты поступали к двум упаковщикам, которые укладывали их в булки и поливали кетчупом и горчицей. За другим столом еще два работника взбивали молочные коктейли специальными аппаратами. А в огромной жаровне жарилась картошка фри. Благодаря оптимизации всех процессов время выдачи заказа сократилось до 30 секунд, а цена гамбургера снизилась до 15 центов. Фуд стал в полном смысле фаст. Кроме того, приготовление обеда превратилось в аттракцион, на который многие приходили еще и посмотреть.