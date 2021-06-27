Бизнес по-братски
Как Мак и Дик Макдоналды положили начало мировой индустрии фастфуда.
«Макдоналдс» одновременно и обожают, и нещадно критикуют, но трудно найти человека, который хоть раз в жизни не попробовал бы их фастфуд. Между тем сеть, которая стала символом быстрой и дешевой еды, вначале задумывалась ее основателями в другом виде.
Начали с духовной пищи
Братья Ричард (Дик) и Морис (Мак) Макдоналды происходили из старинного знаменитого шотландского рода и грезили о мире искусства. Но в историю вошли как авторы самых известных перекусов в мире.
Несмотря на разницу в возрасте в 7 лет, Ричард и Морис все делали вместе. И их желание покорить Голливуд было общим. Они хотели творить экранные истории, которые завораживали бы людей. Но подобных романтиков в 1930-е годы было немало – кино переживало настоящий расцвет. Единственное место, с которого братья смогли начать свою карьеру на «фабрике грез» – это установка декораций. Парни таскали реквизит, строили киношные дома и города, пока не поняли, что дальше этой копеечной и физически тяжелой работы им не пробиться.
Позже они попытались открыть кинотеатр, но это дело у них тоже как-то не пошло. И тогда кому-то из двоих пришло в голову перейти с духовной пищи на материальную – открыть закусочную.
Быстрая еда
Калифорния, оправившаяся от Великой депрессии, переживала автомобильный и потребительский бум одновременно. Правительство поддерживало всех, кто развивает инфраструктуру для автомобилистов – придорожные мотели, кафешки, бистро. В зрелищах братья успели разочароваться, оставался хлеб. Первый опыт – производство хот-догов – был так себе. Потом был ресторанчик, который продавал еду на вывоз для автомобилистов и блюда для посетителей на 20 столиков. Дело шло неплохо, но не грандиозно. Стало ясно, что для успеха нужно чем-то выделиться.
– Зачем стараться готовить сложные основные блюда, если 80% посетителей все равно заказывают гамбургеры и жареную картошку? – сказал однажды один из братьев.
– Тогда можно и не тратиться на поваров, – подхватил второй.
– И достаточно пластиковой посуды, – договорили они почти хором.
Так появился совершенно новый формат. Братья упростили все, что могли: помещением для ресторана стали стеклянные коробки, где в центре располагался большой гриль с тремя грильменами, постоянно жарящими бифштексы, дальше по специальному конвейеру, который сконструировал сам Дик Макдоналд, котлеты поступали к двум упаковщикам, которые укладывали их в булки и поливали кетчупом и горчицей. За другим столом еще два работника взбивали молочные коктейли специальными аппаратами. А в огромной жаровне жарилась картошка фри. Благодаря оптимизации всех процессов время выдачи заказа сократилось до 30 секунд, а цена гамбургера снизилась до 15 центов. Фуд стал в полном смысле фаст. Кроме того, приготовление обеда превратилось в аттракцион, на который многие приходили еще и посмотреть.
Очереди до 150 человек
Конкуренты остались позади, а братья переехали в роскошный особняк, который смогли купить с прибылей. А после того, как о ресторане с новой концепцией и низкими ценами стали писать СМИ, в заведение Макдоналдсов стали приезжать даже из соседних штатов. Кстати, братья никогда не выносили свою фамилию на вывеску – это сделал гораздо позже их преемник. Вначале в названии заведения была только золотая литера «М».
Можно было успокоиться – на хорошую жизнь и безбедную старость Макдоналды уже заработали. Но кураж усовершенствований их уже захватил. Легенда гласит, что финальную форму ресторана, где все процессы были максимально продуманы, братья чертили мелом на полу своего теннисного корта, потом приглашали работников, которые в предложенной схеме выполняли свои привычные функции. По ходу дела в разметку вносились корректировки. Однажды схема была доведена до идеала – потери времени сведены к нулю. Но ночью, как назло, пошел дождь, который смыл прообраз идеального фастфуда. Наутро братья начали все с начала. В итоге популярность заведения, где можно было быстро, питательно и недорого перекусить, возросла до того, что под дверями выстраивались очереди до 150 человек. Одним из них был Рэй Крок, которому суждено было стать третьим отцом-основателем империи «Макдоналдс».
Звездный час в 52 года
Рэй Крок был энергичным и предприимчивым, но не слишком удачливым человеком. К 50 годам он успел поработать коммивояжером, пианистом в джазовом ансамбле, агентом по продаже недвижимости. В ресторане Макдоналдов он появился как продавец оборудования для производства молочных коктейлей. Увиденное сразило его. Он уломал братьев начать тиражировать рестораны по всему миру – продавать франшизы.
– Зачем? Нам хватает денег, – упирались Дик и Мак, но потом сдались под напором Крока.
«Мне было 52 года. У меня были диабет и артрит. Мне вырезали желчный пузырь и большую часть щитовидной железы. Но я поверил в то, что многое сумею изменить в своей жизни», – рассказывал об этом периоде позже сам Рэй.
Крок продавал франшизы «Макдоналдса» за небольшие деньги – средний американец вполне мог накопить к середине жизни 13–15 тысяч долларов. При этом окупался ресторан в среднем за полгода, а через пару лет делал своего владельца богатым.
«К деньгам я относился наплевательски. Думал только о том, чтобы как можно лучше делать свое дело, а именно – построить идеальную сеть ресторанов «Макдоналдс». Уверен: это единственный путь к успеху», – раскрывал свой секрет Крок.
Позже он выкупил у братьев весь бизнес, для чего залез в долги, с которыми, впрочем, вскоре расплатился.
«Уволю!»
Крок частенько садился в автомобиль и ехал инспектировать рестораны, открытые по франшизе. Рассказывают, что он был помешан на чистоте – ввел ежедневные и ежечасные уборки – окна мыли каждый день, остальные поверхности – постоянно.
«Если у вас есть время на отдых, значит, есть и на уборку», – повторял Рэй. Да и сам периодически брался за тряпку или щетку.
Сотрудники вспоминают, что любимым словом Крока было «Уволю!» – за неопрятную прическу, обгрызенные ногти, жевание жвачки. Один из сотрудников получил за то, что пришел на работу в вязаной шапочке, в то время как Рэй считал, что его работники должны носить более элегантные шляпы. Другому досталось за то, что попросил доллар взаймы, чтобы расплатиться за автостоянку – Крок был уверен, что каждый обязан быть предусмотрительным. Правда, на самом деле Рэй никого не увольнял – секретарши спускали его сгоряча высказанные решения на тормозах, а сам он через какое-то время уже остывал.
До сих пор корпоративная культура и дисциплина в «Макдоналдсе» считаются одними из самых строгих.
С тех пор появилось много видов фастфуда, но «Мак» так и остается самым известным и наиболее посещаемым в мире.
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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «Бизнес по-братски».
Рубрика: Общество