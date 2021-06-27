Около 62% россиян хотели бы стать самозанятыми, останавливает страх не найти клиентов

По данным аналитиков, 62% россиян задумывались о получении статуса самозанятого, при этом многих останавливает риск столкнуться с отсутствием спроса на свои услуги 45%.

Как пишет ТАСС, многие потенциальные самозанятые также сомневаются в стабильности налогового режима (40%), а более трети боятся наткнуться на некие «подводные камни» (34%). Только 14% респондентов пугают возможные проблемы при получении кредитов, еще 22% считают, что могут лишиться достойной пенсии.

Большая часть (70%) опрошенных экспертами россиян рассказали, что основной доход получают от работодателя, самозанятыми являются 10%. Пособие от государства получают 8%, а 6% числятся индивидуальными предпринимателями и имеют наемных сотрудников. Еще 1% живут на дивиденды, а 2% – на «серые» доходы.

Каждый второй респондент отметил, что самозанятость дает свободу относительно графика, клиентов и места работы. Помимо этого, привлекает перспектива заниматься любимым делом (28%) и легализация дополнительного дохода (22%).

Между тем, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, число самозанятых в столице увеличилось с начала 2021 года на 172 тысячи. «Число самозанятых в столице достигло 650 тысяч человек. Это составляет 25% от общего количества самозанятых в России. С начала 2021 года их число увеличилось на 172 тыс.», – указывается в сообщении.

Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых стала доставка и услуги перевозки, сдача квартир в аренду, а также строительство, маркетинг и реклама.