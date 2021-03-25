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В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации COVID-19 в июле и начале августа

Такой прогноз можно ожидать при условии сознательного отношения к вакцинации и соблюдении противоэпидемических мер

Фото: Дмитрий Мальтера

Стабилизация заболеваемости COVID-19 в России будет наблюдаться на протяжении всего июля и начала августа, после этого можно будет говорить о возможной тенденции к снижению заболеваемости. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Как рассказал Горелов, эпидемиологический процесс развивается фазами и включает в себя рост, стабилизацию и снижение заболеваемости и каждый этот этап длится порядка месяца. 

«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», – заявил он.

По мнению специалиста, такой позитивный прогноз можно ожидать при условии сознательного отношения россиян к вакцинации и соблюдении противоэпидемических мер. При этом, как отмечает ученый, эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой и карта России сейчас напоминает «лоскутное одеяло».

Эпидемиолог добавил, что сейчас рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в регионах страны, хотя раньше прирост приходился в основном на Москву и Санкт-Петербург. 

«Если в начале подъема заболеваемости отмечался прирост в основном за счет двух столиц, то в настоящий момент прирост заболеваемости дают в основном регионы», – подчеркнул он. Однако регионы также находятся на разных этапах развития эпидемического процесса и некоторые из них уже прошли стадию стабилизации, а в других отмечается фаза роста заболеваемости.

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