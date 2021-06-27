Купить алкоголь ночью в Петербурге сложнее, чем в Москве, Иваново и Брянске
Около 40% россиян признались, что в их городе можно купить спиртное ночью, 12% из них пользуются такой возможностью
Алкогольные напитки в ночное время проще всего приобрести в Москве, Краснодаре и Иваново.
Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Zoom Market, поступившие в распоряжение Sobesednik.ru.
В пятерку лидеров антирейтинга попали также Челябинск и Брянск. Далее следуют Петребург, Ростов-на-Дону, Омск, Липецк, Пермь, Сочи и Екатеринбург.
По словам 42% опрошенных, купить алкоголь ночью в их городе не представляется проблемой, из этого числа 12% признались, что за последний год сами пользовались такой возможностью.
Чаще всего (75%) в запрещенное время покупают пиво; водка набрала 21%.
Практически все (98%) опрошенные рассказали, что алкоголь доступен в несетевых магазинах, еще 2% покупают напитки через интернет.
При этом отмечается, что за ужесточение наказания за продажу спиртного ночью выступили 82% респондентов.
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