Купить алкоголь ночью в Петербурге сложнее, чем в Москве, Иваново и Брянске

Алкогольные напитки в ночное время проще всего приобрести в Москве, Краснодаре и Иваново.

Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Zoom Market, поступившие в распоряжение Sobesednik.ru.

В пятерку лидеров антирейтинга попали также Челябинск и Брянск. Далее следуют Петребург, Ростов-на-Дону, Омск, Липецк, Пермь, Сочи и Екатеринбург.

По словам 42% опрошенных, купить алкоголь ночью в их городе не представляется проблемой, из этого числа 12% признались, что за последний год сами пользовались такой возможностью.

Чаще всего (75%) в запрещенное время покупают пиво; водка набрала 21%.

Практически все (98%) опрошенные рассказали, что алкоголь доступен в несетевых магазинах, еще 2% покупают напитки через интернет.

При этом отмечается, что за ужесточение наказания за продажу спиртного ночью выступили 82% респондентов.