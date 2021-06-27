Великий Аль

Гангстер с принципами

– Для поддержания авторитета Аль Капоне нужно было проявлять личную храбрость. У него были противники, которые применяли пытки. В банде Капоне такого не было. Но со своими врагами они расправлялись без всяких сантиментов, – рассказывает автор книги. – Однако у Капоне был принцип: с семьями не расправляться. Его самого преследовал ночной кошмар, как из реки достают его жену и ребенка.

Капоне пережил несколько покушений. Его спасало феноменальное чутье – каждый раз за секунду до выстрела он успевал упасть на пол.

Но в Чикаго помнят и другие истории.

– Он открыл бесплатную столовую для безработных, правда, в рамках предвыборной кампании, в ходе которой Капоне хотел провести в городскую администрацию своего кандидата, – говорит писательница.

Кровавым монстром он казался далеко не всем.

– Во время гангстерских войн Аль Капоне прятался в небольшом городишке в Висконсине, – продолжает Екатерина. – Все знали, кто он такой, все с ним здоровались, его никто не боялся и не пытался сдать полиции. Он умел слушать людей, проявлял искренний интерес. Но мог и напугать. Капоне специально выработал у себя взгляд, который действовал на человека, как пистолет. Аль мог так сказать «пожалуйста», что сердце уходило в пятки.

Рассказывали истории о том, как Капоне, увидев на улице продрогшего мальчишку-газетчика в разбитых башмаках, давал ему сто долларов и говорил: «Отдай маме, и чтобы завтра был в школе, я проверю».