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В России четвертый день подряд фиксируется свыше 25 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки

Больше 700 смертей в сутки фиксируют седьмой день подряд, самый высокий показатель (752 случая) был выявлен 10 июля

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Фото: @Pixabay

В России за последние сутки выявлено 25 140 новых случаев коронавирусной инфекции За этот же период зарегистрировано 710 смертей и 16 429 выздоровевших. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. 

Больше 700 смертельных случаев за сутки фиксируют уже седьмой день подряд. Самый высокий показатель с начала пандемии был выявлен 10 июля — 752 летальных исхода. Число новых заболевших оказывается выше 25 000 уже четвертый день. 

В Москве за сутки выявлено 5 403 новых заражённых, в Подмосковье – 2 566, в Санкт-Петербурге – 2029, в Нижегородской области – 522, в Свердловской – 464.

За все время пандемии в России выявлено 5 808 473 случая коронавируса, зарегистрировано 143 712 летальных исходов, выздоровели 5 216 648 человек.

По данным, которые были представлены оперштабом вчера, 11 июля, Россия находится на пятом месте в мире по числу зараженных. 

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