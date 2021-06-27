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На 14 станциях московского метро, где температура поднялась до +28, раздают воду

Публикуем список мест, где можно поживиться влагой

Фото: Global Look Press

Аномальная жара продолжает издеваться над москвичами. Пока пустеют полки с прохладительными напитками в супермаркетах столицы, бесплатную воду начали раздавать в на некоторых станциях метро.

Всего в списке 14 станций, где температура воздуха прогрелась до 28 градусов.

Среди них:

  • Сокольники
  • Красносельская
  • Красные Ворота 
  • Чистые пруды
  • Аэропорт
  • Теплый Стан
  • Коньково
  • Калужская
  • Новые Черемушки
  • Профсоюзная
  • Рязанский проспект
  • Кузьминки
  • Текстильщики
  • Отрадное

Пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры Москвы призывает жителей и гостей столицы беречь себя и по возможности не пользоваться транспортом в часы пик.


Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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