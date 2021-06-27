На 14 станциях московского метро, где температура поднялась до +28, раздают воду

Аномальная жара продолжает издеваться над москвичами. Пока пустеют полки с прохладительными напитками в супермаркетах столицы, бесплатную воду начали раздавать в на некоторых станциях метро.

Всего в списке 14 станций, где температура воздуха прогрелась до 28 градусов.

Среди них:

Сокольники

Красносельская

Красные Ворота

Чистые пруды

Аэропорт

Теплый Стан

Коньково

Калужская

Новые Черемушки

Профсоюзная

Рязанский проспект

Кузьминки

Текстильщики

Отрадное

Пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры Москвы призывает жителей и гостей столицы беречь себя и по возможности не пользоваться транспортом в часы пик.



