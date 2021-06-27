На 14 станциях московского метро, где температура поднялась до +28, раздают воду
Публикуем список мест, где можно поживиться влагой
Аномальная жара продолжает издеваться над москвичами. Пока пустеют полки с прохладительными напитками в супермаркетах столицы, бесплатную воду начали раздавать в на некоторых станциях метро.
Всего в списке 14 станций, где температура воздуха прогрелась до 28 градусов.
Среди них:
- Сокольники
- Красносельская
- Красные Ворота
- Чистые пруды
- Аэропорт
- Теплый Стан
- Коньково
- Калужская
- Новые Черемушки
- Профсоюзная
- Рязанский проспект
- Кузьминки
- Текстильщики
- Отрадное
Пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры Москвы призывает жителей и гостей столицы беречь себя и по возможности не пользоваться транспортом в часы пик.