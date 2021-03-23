Вечно удивленный кот покорил Тикток

Кот Федя – медийная личность, за Тиктоком @Fedja_kot следят 80 000 пользователей, в Инстаграм-аккаунте – 4600 фолловеров. Федя родился необычным. Его мама – бездомная кошка – погибла, когда он был маленьким котенком. Наталья Жданова приютила малыша и потратила много денег на его лечение: Федор плохо ходил, был ослаблен. Его мама часто таскала детей через заборы и роняла, и это отразилось на здоровье пушистика.

У Натальи котенок получил не только кров, но и котопапу — кота Красавчика, который вылизывал и заботился о малыше. Здоровье Феди поправилось, но глаза так и остались выпученными. Кот вырос красивым, упитанными и активным. Больше всего Федя любит прыгать и сидеть на полу на шпагате из-за особенностей суставов.

Желаем Федору новых подписчиков и здоровья!