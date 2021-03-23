Изучаем правила безопасного отдыха у водоёмов
О чём важно помнить, если вы собираетесь поплавать или позагорать у ближайшей речки
Поездки к рекам и озёрам, не говоря уже об отдыхе на море – обязательная часть летней программы для многих россиян. Неудивительно, что открытия купального сезона они ждут с особым нетерпением, а в жаркий день найти свободное место на местных пляжах бывает весьма проблематично.
О чём же важно помнить, собираясь поплавать или позагорать у ближайшей речки? Прежде всего – о том, что отдых у любых водоёмов таит в себе немало опасностей.
Выбрать место
Далеко не каждая река или озеро, расположенные в зоне доступа жителей городов и других населённых пунктов, достойны попасть в список мест, купание в которых официально разрешено.
Между тем для отдыха рекомендуется выбирать именно те объекты, которые попали в данный список, были проверены и, соответственно, считаются относительно безопасными. Тем более что нередко на официальных пляжах дежурят спасатели, которые при необходимости могут прийти на помощь.
Даже если на выбранном вами пляже вы бываете регулярно (и уж тем более – если впервые приехали на новое место), стоит соблюдать элементарные правила осторожности и безопасности. Например, не нырять с лодок и других движущихся объектов, не прыгать в воду в малознакомых местах (на дне которых могут притаиться крупные камни или другие потенциально травмоопасные объекты, а то и вовсе может оказаться куда мельче, чем вы предполагаете).
Впрочем, далеко не все водоёмы безраздельно принадлежат лишь купающимся и ныряющим гражданам. Если рядом с выбранным вами местом отдыха можно встретить курсирующие по воде суда, то от их маршрутов стоит держаться подальше. Баловаться и устраивать в воде пусть даже шуточные битвы – тоже далеко не лучшая, а потенциально – и весьма опасная идея.
И, конечно, родителям стоит очень внимательно следить за детьми: не оставлять их одних у воды, а для подстраховки – ещё и придерживать всё то время, что самые юные члены семьи находятся в воде.
Отдых по правилам
Алкогольные напитки и отдых у воды несовместимы. Ведь находящийся в состоянии алкогольного опьянения человек может не рассчитать свои силы, не сориентироваться в сложной ситуации и, как следствие, попасть в большую беду.
Тем, кто заходит в воду не только для того, чтобы просто поплескаться на мелководье, а любит долгие заплывы, стоит освоить навыки отдыха на воде. Это может пригодиться во многих непростых ситуациях, например, когда человек заплыл слишком далеко от берега и чувствует, что ему может не хватить сил на то, чтобы благополучно вернуться обратно.
Но вообще, конечно, важно всегда стараться контролировать своё местоположение, не уплывать слишком далеко и не заплывать за установленные ограждения.
Тем же, кто плавает не очень хорошо либо не умеет плавать вовсе, не стоит всецело полагаться на надувные круги, матрасы и так далее. Старайтесь держаться поближе к берегу, чтобы весёлый отдых не закончился трагедией.
Рубрика: Общество