Изучаем правила безопасного отдыха у водоёмов

Выбрать место

Далеко не каждая река или озеро, расположенные в зоне доступа жителей городов и других населённых пунктов, достойны попасть в список мест, купание в которых официально разрешено.

Между тем для отдыха рекомендуется выбирать именно те объекты, которые попали в данный список, были проверены и, соответственно, считаются относительно безопасными. Тем более что нередко на официальных пляжах дежурят спасатели, которые при необходимости могут прийти на помощь.

Даже если на выбранном вами пляже вы бываете регулярно (и уж тем более – если впервые приехали на новое место), стоит соблюдать элементарные правила осторожности и безопасности. Например, не нырять с лодок и других движущихся объектов, не прыгать в воду в малознакомых местах (на дне которых могут притаиться крупные камни или другие потенциально травмоопасные объекты, а то и вовсе может оказаться куда мельче, чем вы предполагаете).

Впрочем, далеко не все водоёмы безраздельно принадлежат лишь купающимся и ныряющим гражданам. Если рядом с выбранным вами местом отдыха можно встретить курсирующие по воде суда, то от их маршрутов стоит держаться подальше. Баловаться и устраивать в воде пусть даже шуточные битвы – тоже далеко не лучшая, а потенциально – и весьма опасная идея.

И, конечно, родителям стоит очень внимательно следить за детьми: не оставлять их одних у воды, а для подстраховки – ещё и придерживать всё то время, что самые юные члены семьи находятся в воде.